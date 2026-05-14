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MOE alerta que Antioquia, Cauca y Chocó concentran el mayor riesgo electoral para candidatos presidenciales

Alejandra Barrios, directora de la organización, señaló que existen zonas vedadas donde los aspirantes no pueden hacer campaña libremente.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
01:32 p. m.
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A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre el panorama crítico de seguridad que enfrentan los candidatos en varias regiones del país.

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Alejandra Barrios, directora de la organización, señaló que “el panorama es realmente preocupante” y que existen zonas vedadas donde los aspirantes no pueden hacer campaña libremente por riesgo de atentados o secuestros.

Zonas críticas y presencia de grupos armados

Según Barrios, las alertas más graves se concentran en Antioquia, donde “casi el 42% de sus municipios están en riesgo”, así como en Cauca y Chocó, territorios con presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.

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“Lo que tenemos son diferentes tipos de expresiones y dependiendo del actor armado puede haber una mayor o menor afectación a la participación libre de los ciudadanos”, explicó.

La directora de la MOE subrayó que las acciones armadas se han incrementado en las últimas tres semanas, lo que ha elevado las tensiones en el proceso electoral. “Es gravísimo en Colombia, no solamente los candidatos, sino los simpatizantes deberían poder moverse por todo el país”, añadió.

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Candidatos bajo amenaza y medidas de seguridad

En la Comisión de Seguimiento Electoral, se reportaron amenazas contra las candidaturas de Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Barrios indicó que estas campañas enfrentan “presiones para poder salir” y que cada evento público requiere una preparación especial debido a los riesgos.

 

“No estamos en una campaña tranquila. Estamos en una campaña con muchos riesgos de seguridad frente a las candidaturas”, afirmó. La MOE destacó que en los últimos 15 días se han tomado medidas de seguridad más estrictas, especialmente para actos en espacios públicos, considerados los más vulnerables.

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