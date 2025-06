“El pueblo tendrá la última palabra”, la respuesta de Petro al Consejo de Estado sobre la Consulta Popular

Tras la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional convocaba a una consulta popular, el presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles asegurando que la suspensión es apenas una medida transitoria, y que no implica ilegalidad ni inconstitucionalidad.

Petro defiende su decreto y le responde al Consejo de Estado

“Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad”, afirmó Petro a través de su cuenta de X.

“Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”.

El mandatario insistió en que su intención es respetar los canales institucionales, pero cuestionó el fondo del debate. “Ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final”, agregó.

Una decisión que frena el proceso, pero no lo detiene, según Petro

El Consejo de Estado ordenó la suspensión del decreto por considerar que fue expedido sin contar con el concepto previo favorable del Senado, requisito exigido por el artículo 104 de la Constitución. La medida cautelar fue adoptada en el marco de una demanda de nulidad presentada por un grupo de congresistas.

Para el alto tribunal, convocar a una consulta popular nacional exige que el Senado dé su visto bueno antes de la expedición del decreto, lo cual no ocurrió en este caso.

Sin embargo, para el jefe de Estado, la suspensión no cambia el fondo del asunto. Afirmó que ahora la responsabilidad recae sobre el Congreso y, en particular, sobre la mesa directiva del Senado. “Puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra. Ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo”, dijo Petro.

Y concluyó con un mensaje político: “El pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”.