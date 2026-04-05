El único servicio de urgencias de segundo nivel en Chocó reporta inundaciones y sobreocupación del 342%

Los pacientes del área de urgencias del Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en todo el departamento de Chocó, se han visto enfrentados a una larga espera, en medio de pasillos inundados.

En diálogo con Noticias RCN, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, alertó que "el hospital ha tenido que constituirse en alerta roja hospitalaria, debido a que ha alcanzado el 342% en la ocupación del servicio de urgencias y ha alcanzado el 100% de ocupación en hospitalización y los demás servicios".

Pero eso no es todo. El fin de semana "colapsó la zona de cubierta del área de urgencias, haciendo que, sumado a la situación de sobreocupación, se registren inundaciones".

Gobernadora alerta por el riesgo de desabastecimiento y las condiciones en las que trabaja el personal médico:

En su visita al San Francisco de Asís, la gobernadora del Chocó se encontró con un servicio de urgencias colapsado y un panorama desalentador: "Tres niños en una misma camilla, exponiéndose a contaminación cruzada; personas en el suelo; personas sentadas en sillas durante días; personas a las que ya habían aceptado en hospitalización y seguían en la sala de espera".

Teme que el personal médico se encuentre desbordado en sus capacidades y trabajando bajo extremo agotamiento, al igual que un posible desabastecimiento de insumos y medicamentos. Sin embargo:

"El hospital debe seguir recibiendo usuarios, a pesar de que ya superó su capacidad, porque es el único hospital de segundo nivel en toda la red pública del departamento de Chocó y la red privada, que antes podía complementar de alguna manera la atención en Quibdó, ha colapsado, cerrado o quebrado por las deudas de las EPS".

A este punto, es el único servicio de urgencias de segundo nivel en el departamento y más de cincuenta personas, la mitad de ellas niños, esperan ser remitidos a sus instalaciones.

Gobernadora llama al Gobierno Nacional y al superintendente Quintero a tomar medidas urgentes:

En palabras de la gobernadora Córdoba "es necesario que se haga un protocolo urgente de emergencia para que, sobre todo la Nueva EPS, que tiene la mayoría del aseguramiento en el departamento del Chocó, pueda estructurar una solución rápida para trasladar a estas personas a un centro asistencial de tercer nivel".

Advierte que la unidad de cuidados intermedios se ha convertido en una UCI neonatal, en un momento en el que el departamento registra las cifras más altas de desnutrición infantil, y los niños solo pueden ser atendidos de manera ínfima. Por tanto:

"Lo que está pasando amerita un trabajo conjunto entre el nivel territorial y el nivel nacional, a pesar de que el hospital está intervenido y quien lo administra es la Superintendencia de Salud".

Córdoba ya se comunicó con el nuevo superintendente y, aunque dijo entender "que está llegando al cargo" insistió en su llamado a articularse para "tener una reunión de concertación y acciones para invertir lo necesario en salvaguardar la vida de los chocoanos y las chocoanas, que no son menos dignos de atención".