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¿Evento de Monster Truck en Popayán cumplía con los protocolos de seguridad? Esto se sabe

En diálogo con Noticias RCN, el secretario de Gobierno de Popayán confirmó que el accidente dejó tres personas muertas y 51 heridas.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
11:25 a. m.
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Tres personas muertas, entre ellas dos menores y más de 50 personas heridas deja el grave accidente en una exhibición de Monster Truck en Popayán, departamento de Cauca. Un vehículo perdió el control y arrolló a decenas de asistentes.

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La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para determinar las causas del accidente. Las autoridades municipales se comprometieron a entregar toda la documentación pertinente para esclarecer los hechos con celeridad.

El evento de Monster Truck contaba con permisos de la Administración

El secretario de Gobierno de Popayán, Reynel Polania Vargas, en diálogo con Noticias RCN indicó que previo a otorgar el permiso para el evento se cumplieron todos los requisitos de ley.

"La Oficina de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal realiza una visita sobre el terreno, evalúa todos esos aspectos de tal manera que pueda conceptuar la viabilidad o no del evento. Este caso no fue la excepción, se agotó esa etapa, se realizó la visita, el estudio técnico y concluyó que se podía realizar", dijo.

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Agregó que el organizador del evento ha realizado actividades similares en otras ciudades del país "sin ninguna situación que lamentar". Sin embargo, afirmó que será la investigación fiscal la que determine si hubo alguna falencia en seguridad.

¿Qué se sabe de los heridos en evento de Monster Truck en Popayán?

Según el reporte oficial, de los 51 heridos registrados, la gran mayoría ya han sido dados de alta de los hospitales.

"Quedan simplemente aquellos que, en la misma complejidad de sus lesiones, requieren que permanezcan aún al interior de los hospitales", explicó el secretario de Gobierno de Popayán.

La Alcaldía implementó desde el momento del accidente un programa de acompañamiento psicosocial para las familias de las víctimas fatales, los heridos y sus familiares.

"Personalmente estuve en los hospitales hasta las altas horas de la noche acompañando al señor alcalde, rodeando, orientando, asesorando y acompañando a todos los familiares", dijo Polania.

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