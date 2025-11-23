Elección atípica para gobernador en Magdalena se desarrolla con innovadora herramienta tecnológica

Magdalena celebra este domingo 23 de noviembre una jornada electoral atípica para elegir al gobernador que tomará las riendas durante el periodo 2026-2027. Los resultados oficiales se comenzarán a conocer después de las 4:00 p.m.

Más de 1.094.000 electores están convocados a las urnas en un proceso que se ha desarrollado con completa normalidad en los 30 municipios del departamento.

El robusto esquema de seguridad

Desde las 8:00 a.m., se habilitaron 2.924 mesas en 389 puestos de votación. Si bien durante las primeras horas no se registró una alta asistencia de votantes, las autoridades esperan que la participación aumente con el paso de la tarde.

La seguridad electoral ha sido garantizada gracias al despliegue de 2.300 policías y más de 1.700 soldados de la Primera División del Ejército. “Tenemos un trabajo articulado con todo el personal del distrito”, señaló Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.

De la mano con este punto, los soldados fueron asignados para custodiar 133 puestos de votación ubicados en áreas rurales y de difícil acceso. Las operaciones aéreas, terrestres e interinstitucionales complementan el dispositivo de seguridad.

¿Cómo funciona la biometría facial?

Una de las innovaciones tecnológicas más destacadas es la implementación de biometría facial. Por primera vez en Magdalena se habilitaron 10 puestos con este piloto tecnológico, uno de los esquemas más grandes en esa modalidad instalados en el país.

“Acá no se están tomando fotos. Ya las tiene la Registraduría. Acá lo que se toma es una imagen con puntos característicos del rostro y se comparan con la foto de la cédula”, explicó el delegado electoral de la Registraduría, Jaime Suárez.

Con corte al mediodía, no se han reportado hechos de violencia ni alteraciones en el orden público. En varios puntos rige la ley seca como medida preventiva. Los ciudadanos le apuestan a alguien con proyectos relacionados con servicios básicos y educación.