Elección del contralor en Cartagena estaría marcada por irregularidades: grave denuncia

En las últimas horas, la Red de Veedurías dio a conocer una preocupante situación en Cartagena. Al parecer, hubo irregularidades en la elección del contralor distrital.

RELACIONADO Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

De acuerdo con lo revelado por la red, Yadira Morales Roncallo no cumplió con uno de los requisitos correspondiente a la entrega de un certificado con sus antecedentes disciplinarios. El hecho de no mostrarlo conlleva una invalidez en la inscripción.

¿Irregularidades en la inscripción?

El caso no se queda solo ahí. Resulta que Morales está ejerciendo como contralora en Atlántico. El problema radica que estará en ese cargo hasta el 31 de diciembre y solamente 24 horas después, tomará posesión en la dependencia de la ciudad vecina.

Para los denunciantes, esta transición va en contra vía de la independencia, moralidad administrativa y selección objetiva: “Los órganos de control no pueden ser vulnerados por maniobras políticas que afecten la transparencia y el interés público”.

El caso fue llevado hasta el Concejo de la capital de Bolívar. Sin embargo, no ha habido una respuesta. La solicitud de la red radica en que la candidata sea excluida inmediatamente del proceso.

Concejales ya habían sido investigados

Ahora bien, si esto no ocurre y Morales toma posesión en 2026; los denunciantes buscarán los caminos disciplinarios y penales.

Un detalle no menor es que esta no es la primera vez que la elección de la Contraloría de Cartagena está en el ojo del huracán. Es importante recordar que en marzo de 2023, la Procuraduría le abrió investigación a varios concejales.

RELACIONADO Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

El Ministerio Público sostuvo que la selección del contralor se estaba entorpeciendo. Hizo énfasis en dilataciones en el tiempo y recusaciones. Además, puso sobre la mesa una posible situación de corrupción, teniendo en cuenta que esta elección ha tenido puntos negativos desde 2018.

Los cabildantes investigados fueron: David Bernardo Caballero, Rodrigo Raúl Reyes Pereira, Rafael Meza Pérez, Oscar Alfonso Marín Villalba, Carlos Alberto Barrios Gómez, Wilson Toncel Ochoa, Luis Javier Cassiani Valiente, Gloria Estrada, Katia Mendoza Sáleme, Hernando Pina Elies, Liliana Suárez Betancourt, Carolina Lozano Benito Revollo, Luder Ariza, Laureano Curí , Cesar Augusto Pion González, Lewis Montero, Sergio Andrés Mendoza, Claudia Arboleda y Javier Julio Bejarano.