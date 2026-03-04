185 municipios están en riesgo por fraude electoral y 376, por violencia el fin de semana de elecciones

El panorama de violencia política preocupa a cuatro días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, en las que el país podrá escoger un nuevo Congreso y un representante de la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, para las elecciones presidenciales de mayo.

En un último informe, de cara a los comicios, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que al menos 185 municipios están bajo alerta por fraude electoral y la presencia de grupos armados.

Tan solo el último mes, de acuerdo con la directora de la MOE, Alejandra Barrios, se sumaron 15 nuevos municipios a la lista, pasando de 170 en febrero a los 185 de marzo.

Y, de ellos, 94 estarían en riesgo extremo: “En Cauca son 21, siendo un departamento con menor número de municipios, y en el departamento de Antioquia 20, cuando este tiene más de 100 municipios”.

La alerta por el riesgo de violencia es aún mayor:

Aunque es preocupante el número de municipios en alerta por riesgo y riesgo extremo de fraude electoral, el número de municipios en alerta por riesgo de violencia en elecciones es aún mayor.

En concreto, la misión identificó 376 municipios en riesgo de violencia, que representan el 34% del país. De ellos, 145 están en riesgo extremo; 106, en riesgo alto, y 125, en riesgo medio.

Además, alertaron, junto al ministro de Defensa, que hay 47 puntos que requieren de atención preventiva y un refuerzo en la seguridad, al encontrarse bajo alerta máxima.

Según Barrios, por zonas preocupan “el departamento de Arauca, en el departamento del Chocó, la zona del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y algunas zonas del Valle del Cauca y el departamento del Cauca”.

Días antes, la Defensoría del Pueblo presentó una versión actualizada de su informe de seguimiento y alertas tempranas sobre posibles riesgos en elecciones, en el que advirtió que 62 municipios requerían de acción inmediata; 162, de acción urgente; 425, de acción prioritaria, y 216, de observación permanente.