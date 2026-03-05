"Plata sí hay": Vicky Dávila propone fusión de ministerios para frenar el despilfarro sin reforma tributaria

En el último programa de Candidatos en la Redacción de Noticias RCN, antes de las consultas presidenciales del 8 de marzo, la periodista y candidata Vicky Dávila expuso sus propuestas y reflexiones sobre política, seguridad y economía.

“Aquí está parte de mi vida. Yo sé que esto se lo han preguntado muchas veces, pero volvería a ser periodista. O nunca se deja de ser periodista”, afirmó al inicio de la conversación.

Seguridad y oposición

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la seguridad, tema que Dávila vinculó con el atentado contra Miguel Uribe Turbay en 2025. “Sin seguridad no hay paz”, recordó, señalando que su gobierno desmontaría la política de paz total y fortalecería la inteligencia militar.

La candidata prometió garantías jurídicas para la fuerza pública y un plan de recompensas en cooperación con Estados Unidos: “A los peores criminales narcos de este país los vamos a capturar y extraditar”.

Economía y lucha contra la corrupción

Dávila aseguró que “la plata sí está, pero en los bolsillos de los corruptos”, citando cifras de la Contraloría sobre desvíos por 60 billones de pesos. Propuso recuperar recursos mediante regalías, amnistías tributarias y venta de bienes improductivos del Estado.

También planteó alianzas con grandes empresarios para financiar seguridad sin necesidad de una reforma tributaria. En cuanto a Ecopetrol, fue enfática: “Vamos a recuperar el gobierno corporativo, sacar a los bandidos y volver con los técnicos. Hay que hacer fracking”.

Dávila defendió el aumento del salario mínimo y prometió ampliar beneficios sociales: “Ojalá, llegando yo a la Presidencia, pueda aumentarle mucho más”. Entre sus propuestas incluyó dos millones de soluciones de vivienda, subsidios para madres cabeza de hogar y transferencias de 500 mil pesos mensuales para adultos mayores.