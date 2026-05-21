CANAL RCN
Colombia

SAE confirma el destino de la casa museo de Pablo Escobar en Las Palmas tras extinción de dominio

La propiedad ubicada en Las Palmas, valorada en más de $6.000 millones, pasa a manos del Estado y será transformada por la SAE en un espacio social para la niñez.

casa museo de Pablo Escobar (1)
FOTO: SAE

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
07:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sociedad de Activos Especiales confirmó el destino del inmueble conocido como la casa museo de Pablo Escobar, ubicado en el sector de Las Palmas, en la ciudad de Medellín, luego de la decisión de extinción de dominio sobre la propiedad.

Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia
RELACIONADO

Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia

El bien, ubicado en el sector de La Asomadera y avaluado en más de 6.000 millones de pesos, estuvo relacionado durante años con la exhibición de elementos asociados a la vida de Pablo Escobar y fue administrado por Roberto Escobar Gaviria, según información de la entidad.

De acuerdo con la SAE, el inmueble permaneció vinculado a dinámicas de “narcoturismo” incluso en medio de procesos de extinción de dominio, lo que permitió su continuidad como espacio de exhibición.

¿Qué dijo la SAE sobre el destino del inmueble?

La entidad explicó que el predio será incorporado al programa 'Bienes que Transforman', iniciativa mediante la cual bienes obtenidos de economías ilícitas son destinados a proyectos sociales.

Según el vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar, el objetivo es transformar el uso del inmueble hacia un espacio social enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes, a través de una fundación seleccionada mediante convocatoria pública.

Una de las organizaciones que participó en la convocatoria 'Bienes que Transforman', va a ser la beneficiaria de este inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños: de sembrar violencia y muerte que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembre las sonrisas del futuro.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión judicial señalando que la extinción de dominio sobre el inmueble representa una medida frente a bienes asociados al narcotráfico. En sus declaraciones, también hizo referencia a las consecuencias del narcotráfico en la ciudad entre 1983 y 1994, periodo en el que, según cifras citadas, murieron 46.612 personas en Medellín.

Como ciudadano y alcalde de Medellín, todo mi reconocimiento a la justicia por esta decisión. No podemos permitir la apología al narcotráfico. La mafia ha dejado infinitas heridas y cicatrices en nuestras familias: camas vacías, huérfanos, viudas…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pereira

Madre era cruelmente extorsionada por su propio hijo en Pereira: así lo descubrió + VIDEO

Asesinatos en Bogotá

Yulixa Toloza iba muerta en el carro cuando la dueña de la estética usó su celular para engañar a la amiga

Bogotá

Juez adelanta audiencia en caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno ante alerta por vencimiento de términos

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao recibió el alta y ya trabaja con Millonarios: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Millonarios confirmó el regreso de Falcao tras su lesión. ¿Cuándo regresa a las canchas el 'Tigre'?

Finanzas personales

Retirar sus ahorros podría salirle mucho más caro de lo que cree

Lo que muchos colombianos no saben antes de sacar sus ahorros: podría hacerle perder dinero rápidamente.

Redes sociales

Esperanza Gómez rompió el silencio sobre la muerte de su esposo

Venezuela

Marco Rubio anuncia viaje de Delcy Rodríguez a India en medio de crisis energética

Alimentos

Alimentos ultraprocesados están relacionados con mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares