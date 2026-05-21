SAE confirma el destino de la casa museo de Pablo Escobar en Las Palmas tras extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales confirmó el destino del inmueble conocido como la casa museo de Pablo Escobar, ubicado en el sector de Las Palmas, en la ciudad de Medellín, luego de la decisión de extinción de dominio sobre la propiedad.

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El bien, ubicado en el sector de La Asomadera y avaluado en más de 6.000 millones de pesos, estuvo relacionado durante años con la exhibición de elementos asociados a la vida de Pablo Escobar y fue administrado por Roberto Escobar Gaviria, según información de la entidad.

De acuerdo con la SAE, el inmueble permaneció vinculado a dinámicas de “narcoturismo” incluso en medio de procesos de extinción de dominio, lo que permitió su continuidad como espacio de exhibición.

¿Qué dijo la SAE sobre el destino del inmueble?

La entidad explicó que el predio será incorporado al programa 'Bienes que Transforman', iniciativa mediante la cual bienes obtenidos de economías ilícitas son destinados a proyectos sociales.

Según el vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar, el objetivo es transformar el uso del inmueble hacia un espacio social enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes, a través de una fundación seleccionada mediante convocatoria pública.

Una de las organizaciones que participó en la convocatoria 'Bienes que Transforman', va a ser la beneficiaria de este inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños: de sembrar violencia y muerte que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembre las sonrisas del futuro.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión judicial señalando que la extinción de dominio sobre el inmueble representa una medida frente a bienes asociados al narcotráfico. En sus declaraciones, también hizo referencia a las consecuencias del narcotráfico en la ciudad entre 1983 y 1994, periodo en el que, según cifras citadas, murieron 46.612 personas en Medellín.