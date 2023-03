Elecciones regionales de 2023 en peligro de suspensión por situación de orden público

En el marco del encuentro de gobernadores que se desarrolló en Quimbaya, Quindío, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, hizo un llamado al Gobierno para garantizar la seguridad en el país ante las alertas de mandatarios departamentales por “la posible incidencia de situaciones de orden público durante las elecciones territoriales”, que se celebrarán el 29 de octubre de 2023.

Así las cosas, la Registraduría se sumó a la solicitud de gobernadores y la procuradora general de la Nación, quienes piden poner especial atención en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

"Está garantizada la logística de las elecciones territoriales por parte de la Registraduría. Sin embargo, durante la Asamblea de la Federación de Departamentos, varios gobernadores y la misma procuradora alertaron deterioro del orden público en ocho departamentos del país", señaló Alexander Vega.

Elecciones de 2023 en riesgo de suspenderse por situación de orden público

Adicionalmente, hizo una delicada advertencia sobre la necesidad de suspender los comicios como consecuencia de las delicadas denuncias:

“Teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, posiblemente estaríamos hablando de suspender procesos electorales en el país para las elecciones de octubre. No queremos repetir lo que se vio en Colombia en el año 2002”, apuntó.

Aseguró que “sin el apoyo interinstitucional, la democracia no funciona” y que de no trabajar de manera coordinada con el Gobierno, “el certamen electoral podría verse muy afectado”.

"Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación", advirtió.

Elecciones regionales en Colombia de 2023

En las elecciones de autoridades locales la ciudadanía podrá elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles de las juntas administradoras locales. Esto para el periodo 2024 – 2027.