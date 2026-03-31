CANAL RCN
Colombia

Fue asesinado a tiros otro joven futbolista colombiano: esto se sabe

Las autoridades están tratando de identificar al hombre que le disparó a las afueras de un amanecedero.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
03:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del fútbol se encuentra de luto debido a un nuevo episodio violento que se presentó en Barranquilla.

Elías Garavito De las Salas, un joven jugador de 18 años que había presentado pruebas en el Real Cartagena, fue asesinado a las afueras de un amanecedero.

Murió joven futbolista colombiano: le dispararon en varias ocasiones
RELACIONADO

Murió joven futbolista colombiano: le dispararon en varias ocasiones

La noticia fue confirmada por las autoridades que hicieron presencia en el lugar y por la cuenta oficial del Torneo Esperanzas Novo Fútbol, que emitió un sentido comunicado.

¿Qué se sabe del asesinato de Elías Garavito, el joven futbolista colombiano?

La Policía de Barranquilla ha detallado que el domingo 29 de marzo, sobre las 6:35 de la mañana, se presentó una pelea a las afueras de un establecimiento ubicado en el barrio El Santuario.

En esa discusión, el futbolista Elías Garavito tuvo fuertes desacuerdos con un hombre identificado como alias 'El Pata', que, de acuerdo con los testigos, empuñó un arma y le disparó a la altura de la cabeza.

Tras lo ocurrido, el joven jugador fue trasladado a un centro hospitalario cercano, pero, desafortunadamente, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Es así como las autoridades se encuentran reconstruyendo los hechos para tomar las acciones judiciales correspondientes.

Este fue el mensaje del Torneo Esperanzas Novo Fútbol tras la muerte del futbolista Elías Garavito

El Torneo Esperanzas Novo Fútbol, a través de su cuenta de Instagram, lamentó el deceso de Elías Garavito y le envió un mensaje de fortaleza a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elías Garavito, jugador sub-19 de Vecinos F.C., que hizo parte de nuestro torneo", comenzaron redactando.

Luto: futbolista murió en Medellín tras recibir múltiples impactos de bala
RELACIONADO

Luto: futbolista murió en Medellín tras recibir múltiples impactos de bala

"Hoy despedimos a un joven talento que vivía el fútbol con pasión y sueños. Enviamos fortaleza y un abrazo solidario a su familia, compañeros y a todo su club en este difícil momento", se agregó.

"Me dueles, hermano mío", "no lo puedo creer", "qué tragedia" y "que descanse en paz", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Capturan a ladrones que protagonizaron violento y millonario robo en Soledad: quedó en video

Pasaporte

Nuevo modelo para la expedición de pasaportes entrará a regir este 1 de abril entre dudas y alertas

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia! El 'jefe' tomó inesperada decisión de ÚLTIMA HORA

La decisión se anunció en una de las llamadas que se están realizando durante esta semana.

Registraduría Nacional de Colombia

Dan último aviso a colombianos para las elecciones presidenciales: proceso deben realizarlo con cédula

La Registraduría hizo el llamado a miles de colombianos.

Donald Trump

Reconocido aeropuerto en Florida sería rebautizado con el nombre de Donald Trump: ¿de cuál se trata?

Liga BetPlay

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs de la Liga BetPlay a falta de 5 fechas, según la IA?

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali