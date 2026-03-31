Fue asesinado a tiros otro joven futbolista colombiano: esto se sabe

El mundo del fútbol se encuentra de luto debido a un nuevo episodio violento que se presentó en Barranquilla.

Elías Garavito De las Salas, un joven jugador de 18 años que había presentado pruebas en el Real Cartagena, fue asesinado a las afueras de un amanecedero.

La noticia fue confirmada por las autoridades que hicieron presencia en el lugar y por la cuenta oficial del Torneo Esperanzas Novo Fútbol, que emitió un sentido comunicado.

¿Qué se sabe del asesinato de Elías Garavito, el joven futbolista colombiano?

La Policía de Barranquilla ha detallado que el domingo 29 de marzo, sobre las 6:35 de la mañana, se presentó una pelea a las afueras de un establecimiento ubicado en el barrio El Santuario.

En esa discusión, el futbolista Elías Garavito tuvo fuertes desacuerdos con un hombre identificado como alias 'El Pata', que, de acuerdo con los testigos, empuñó un arma y le disparó a la altura de la cabeza.

Tras lo ocurrido, el joven jugador fue trasladado a un centro hospitalario cercano, pero, desafortunadamente, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Es así como las autoridades se encuentran reconstruyendo los hechos para tomar las acciones judiciales correspondientes.

Este fue el mensaje del Torneo Esperanzas Novo Fútbol tras la muerte del futbolista Elías Garavito

El Torneo Esperanzas Novo Fútbol, a través de su cuenta de Instagram, lamentó el deceso de Elías Garavito y le envió un mensaje de fortaleza a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elías Garavito, jugador sub-19 de Vecinos F.C., que hizo parte de nuestro torneo", comenzaron redactando.

"Hoy despedimos a un joven talento que vivía el fútbol con pasión y sueños. Enviamos fortaleza y un abrazo solidario a su familia, compañeros y a todo su club en este difícil momento", se agregó.

"Me dueles, hermano mío", "no lo puedo creer", "qué tragedia" y "que descanse en paz", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.