Murió joven futbolista colombiano: le dispararon en varias ocasiones

En Quindío hay una profunda conmoción debido a que una promesa del fútbol perdió la vida en un hecho sicarial.

El domingo 29 de marzo, en horas de la noche, fue asesinado Juan Esteban Osorio, un joven que tenía 17 años y era muy conocido en el corregimiento de Barcelona, en Calarcá, por su talento con el balón.

La noticia fue confirmada por el Club Deportivo Real Sport, en el cual jugaba Juan Esteban Osorio y que pertenece a la Primera C de Colombia.

¿Qué se sabe del asesinato de Juan Esteban Osorio, el joven futbolista colombiano?

En los reportes policiales se ha establecido que el joven Juan Esteban Osorio se encontraba en un local ubicado en la carrera 11, en Barcelona, Calarcá, Quindío.

Según los testigos, Juan Esteban estaba junto a varios de sus familiares y, de repente, un hombre que se movilizaba en una moto llegó al establecimiento y le disparó al menos en tres ocasiones.

Los impactos de bala habrían alcanzado al joven futbolista a la altura de su cabeza, causándole la muerte casi que de inmediato.

Por lo tanto, la Policía de Quindío se encuentra inspeccionando cámaras de seguridad y recopilando pruebas fundamentales para esclarecer lo sucedido y capturar al responsable.

Así se confirmó la muerte de Juan Esteban Osorio, el joven futbolista colombiano

Tras el hecho sicarial, el Club Deportivo Real Sport redactó un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Hoy queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Juan Esteban Osorio, jugador de nuestra categoría sub-20 B. Nos unimos de corazón a su dolor en este difícil momento, elevando una oración por su fortaleza, consuelo y paz para todos sus seres queridos", se inició redactando.

"Desde nuestra familia Real Sport enviamos un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento. Juan es una víctima más de la violencia que golpea a nuestro país. Hoy la violencia apaga un sueño, arrebata de su hogar a un joven soñador y deja un enorme vacío en todos los que compartieron con él dentro y fuera de la cancha", se añadió.