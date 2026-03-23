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Así registró la comunidad de Puerto Leguízamo el rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo

Testigos relataron cómo las personas heridas eran sacadas del lugar.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
08:22 p. m.
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Los minutos posteriores a la caída del avión en la comunidad de Puerto Leguízamo, en Putumayo, quedaron registrados por periodistas del medio de comunicación local Caucayal Estéreo, quienes transmitieron en vivo las imágenes del rescate de los primeros sobrevivientes.

Conmoción en Puerto Leguízamo por accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea
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La emergencia movilizó a la población y a las fuerzas militares, que acudieron de inmediato para apoyar en la evacuación de los heridos.

Rescate en medio de las llamas

Testigos relataron cómo las personas heridas eran sacadas del lugar mientras ambulancias y vehículos particulares llegaban para trasladarlas a centros asistenciales.

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“Ahí viene la ambulancia, impresionante lo que sucedió”, narraba la transmisión radial, en medio de la confusión y la urgencia por salvar vidas. Se reportan hasta ahora militares heridos y civiles afectados por el accidente.

Incertidumbre sobre el total de víctimas fatales

Aunque se confirmó la presencia de sobrevivientes, el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, informó este lunes por la noche que ya son 64 los cuerpos que se encuentran en la morgue del municipio en el que ocurrió el siniestro.

Secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo dice que hay 64 cuerpos en la morgue tras el accidente aéreo
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La comunidad, junto con organismos de socorro, continúa trabajando para ubicar y rescatar a más personas atrapadas. “Qué tristeza, señores”, expresaron los comunicadores al presenciar la magnitud de la tragedia.

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