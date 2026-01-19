Este martes 19 de enero se confirmó la liberación de cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN a comienzos de enero.

El hecho fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que señaló que los uniformados ya recuperaron su libertad y se encuentran en buen estado de salud, luego de permanecer varios días en poder del grupo armado ilegal.

ELN liberó a cinco policías secuestrados en la vía Cúcuta–Tibú

La liberación se produjo en las últimas horas y permitió que José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz regresaran a la libertad, tras haber sido secuestrados por el ELN el pasado 6 de enero, según la información inicial conocida sobre el caso.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, precisó que los cinco policías se encontraban secuestrados desde el 7 de enero y confirmó oficialmente que “hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN”.

En el mismo pronunciamiento, la entidad resaltó que, tras la liberación, “afortunadamente se encuentran en buen estado de salud”.

Los policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público por la vía Cúcuta–Tibú, en el sector de La Llana, en el departamento de Norte de Santander.

¿Cómo hicieron para rescatar a los policías secuestrados en Cúcuta?

Tras el secuestro, se activaron gestiones humanitarias orientadas a lograr su pronta liberación.

En estas labores participó una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que adelantó acompañamiento y contactos con el objetivo de facilitar el retorno a la libertad de los policías.

Luego de confirmarse la liberación, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que cesen este tipo de acciones.

Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad.

La defensora del pueblo, Iris Marín, también se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de X. En su mensaje expresó:

Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias.

En el mismo pronunciamiento, insistió en que aún hay múltiples casos pendientes y señaló: “Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país”.

Mientras tanto, las autoridades y organismos humanitarios continúan atentos a la situación de las personas que aún permanecen privadas de la libertad.