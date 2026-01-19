Dos bebés murieron y decenas terminaron hospitalizados tras emergencia en guardería ilegal

Una emergencia de gran magnitud se registró este lunes en una guardería que operaba sin licencia en Jerusalén.

El hecho terminó con la muerte de dos bebés y obligó a la hospitalización de decenas de menores, generando pánico entre padres, personal médico y equipos de rescate.

Aunque las causas no han sido establecidas oficialmente, las autoridades concentran la investigación en las condiciones del lugar, incluido el sistema de calefacción del centro.

Bebés murieron y terminaron hospitalizados tras emergencia en guardería ilegal

La situación se conoció luego de que el servicio de emergencias de Israel informara que sus paramédicos estaban atendiendo un incidente con múltiples afectados en una guardería de la ciudad.

En un primer reporte, señalaron que estaban “proporcionando tratamiento médico y evacuando a 55 afectados a hospitales de la ciudad, incluidos dos bebés en estado crítico”.

Minutos después, el balance se volvió más grave. El hospital Shaare Zedek confirmó la muerte de una de las menores. Gal Pachis, jefe del centro de emergencias de ese hospital, explicó que se trataba de una niña que falleció luego de haber sido trasladada en un “estado crítico”.

Poco después de ese anuncio, el hospital Hadassa comunicó la muerte de un niño de aproximadamente seis meses, pese a “los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico”.

En ninguno de los dos casos, los médicos precisaron las causas de los fallecimientos.

Más de 50 bebés fueron hospitalizados tras una emergencia en una guardería ilegal

Tras confirmarse las muertes, el servicio de emergencias indicó que la situación seguía siendo crítica para decenas de menores.

“Los esfuerzos de reanimación continúan y 53 bebés están siendo sometidos a más exámenes y tratamiento médico”, señaló la entidad, al confirmar que la mayoría de los niños afectados permanecían hospitalizados.

En paralelo, la policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería fueron detenidos para ser interrogados, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la guardería ilegal en donde ocurrió el incidente?

Según el diario The Times of Israel, el establecimiento funcionaba sin licencia y los investigadores examinan si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción del centro.

En el lugar se vivieron momentos de angustia y confusión. Zalmi Neufeld, de 22 años, relató a AFP lo que presenció durante la emergencia.

“Vi al personal de emergencia sacando a los niños del edificio”, dijo. “Vi a padres llorando, muchos niños llorando, niños por todas partes”, añadió.

La guardería funcionaba dentro de un apartamento ubicado en un sector habitado mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recabando información para determinar qué ocurrió dentro del inmueble y establecer responsabilidades por el funcionamiento irregular del centro donde se produjo la tragedia.