CANAL RCN
Colombia

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica: le hallaron granada, municiones y símbolos guerrilleros

El capturado fue sorprendido en zona urbana con material de uso restringido.

Apoyo del ELN con munición de guerra
Foto: Policía Cesár

Valentina Bernal

enero 08 de 2026
06:13 p. m.
En el municipio de Aguachica, Cesar, las autoridades asestaron un golpe directo a las estructuras de respaldo del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

La acción fue desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército, como resultado de labores previas de seguimiento e inteligencia.

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica

De acuerdo con la información oficial, mediante una diligencia de allanamiento y registro, las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de Ismael, señalado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el capturado sería presuntamente integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN, con injerencia directa en el municipio de Aguachica, donde habría cumplido un rol clave dentro de la estructura ilegal.

¿Qué tenía en su poder?

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 85 cartuchos calibre 5.56, munición utilizada para armas de largo alcance, así como una granada IM26.

En el lugar también fueron halladas tres banderas alusivas al ELN, material propagandístico que reforzaría su presunto vínculo con ese grupo armado, además de tres teléfonos móviles, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades para análisis judicial.

Según la información recolectada en el proceso investigativo, alias Ismael estaría vinculado al apoyo logístico de diferentes actividades terroristas, orientadas contra unidades militares y de la Policía, lo que lo convertiría en una pieza clave dentro de la red.

Finalmente, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el material incautado, mientras continúan las investigaciones.

