Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados

El Ejército de Liberación Nacional difundió una carta firmada por su primer comandante, Antonio García, en la que se pronunció sobre los funcionarios del CTI y miembros de la Fuerza Pública que permanecen retenidos por esa organización en el departamento de Arauca.

En el texto, titulado “Menos lástima y más responsabilidad”, García justifica las acciones del grupo armado argumentando que el ELN es una “organización rebelde” con más de seis décadas de lucha armada en Colombia, y que actúa bajo lo que denomina su propio “código de guerra” y “código penal”.

El comandante sostiene que el ELN ha construido una línea de actuación basada en valores y principios éticos heredados de luchas históricas y de figuras como Jorge Eliécer Gaitán y Camilo Torres Restrepo.

ELN critica declaraciones del ministro de Defensa

Además, critica con dureza las declaraciones del ministro de Defensa, quien rechazó la realización de lo que el ELN denomina “juicio revolucionario” a los retenidos.

El jefe guerrillero califica las afirmaciones del alto funcionario como “vacías” y “descontextualizadas”, y sostiene que el Gobierno se escuda en el discurso de la compasión y la lástima en lugar de asumir “responsabilidad política” frente al conflicto.

“Al decir: no hay duda de que hay de revolucionar en llevar el dolor a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. Apela al sentimentalismo recurso de la compasión, negando de facto el rol de sus agentes en las condiciones de guerra. No se trata de civiles, son unidades de cuerpos militares y de inteligencia. En un territorio en guerra (…) El ministro sabe que los funcionarios están prisioneros, y eso quiere decir que están en manos de una organización rebelde alzada en armas contra el Estado”, se lee en el texto.

En la misiva, García reitera que el ELN continuará actuando bajo sus propias normas y principios, insistiendo en que su proceder está enmarcado en una supuesta legitimidad revolucionaria.