CANAL RCN
Colombia

Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados

El ELN difundió una carta firmada por su primer comandante en la que se pronunció sobre los funcionarios del CTI y miembros de la Fuerza Pública que permanecen retenidos en Arauca.

Gobernadora de Chocó exigió acciones inmediatas frente a nuevo paro armado del ELN
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
10:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército de Liberación Nacional difundió una carta firmada por su primer comandante, Antonio García, en la que se pronunció sobre los funcionarios del CTI y miembros de la Fuerza Pública que permanecen retenidos por esa organización en el departamento de Arauca.

Desgarrador relato de los hijos de funcionarios secuestrados por el ELN: piden liberación al borde del llanto
RELACIONADO

Desgarrador relato de los hijos de funcionarios secuestrados por el ELN: piden liberación al borde del llanto

En el texto, titulado “Menos lástima y más responsabilidad”, García justifica las acciones del grupo armado argumentando que el ELN es una “organización rebelde” con más de seis décadas de lucha armada en Colombia, y que actúa bajo lo que denomina su propio “código de guerra” y “código penal”.

El comandante sostiene que el ELN ha construido una línea de actuación basada en valores y principios éticos heredados de luchas históricas y de figuras como Jorge Eliécer Gaitán y Camilo Torres Restrepo.

ELN critica declaraciones del ministro de Defensa

Además, critica con dureza las declaraciones del ministro de Defensa, quien rechazó la realización de lo que el ELN denomina “juicio revolucionario” a los retenidos.

El jefe guerrillero califica las afirmaciones del alto funcionario como “vacías” y “descontextualizadas”, y sostiene que el Gobierno se escuda en el discurso de la compasión y la lástima en lugar de asumir “responsabilidad política” frente al conflicto.

‘Juicio revolucionario’: la amenaza del ELN que pone sobre la mesa las políticas contra grupos armados
RELACIONADO

‘Juicio revolucionario’: la amenaza del ELN que pone sobre la mesa las políticas contra grupos armados

“Al decir: no hay duda de que hay de revolucionar en llevar el dolor a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. Apela al sentimentalismo recurso de la compasión, negando de facto el rol de sus agentes en las condiciones de guerra. No se trata de civiles, son unidades de cuerpos militares y de inteligencia. En un territorio en guerra (…) El ministro sabe que los funcionarios están prisioneros, y eso quiere decir que están en manos de una organización rebelde alzada en armas contra el Estado”, se lee en el texto.

En la misiva, García reitera que el ELN continuará actuando bajo sus propias normas y principios, insistiendo en que su proceder está enmarcado en una supuesta legitimidad revolucionaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Rescatan con vida a ciudadano estadounidense extraviado en el cerro de Guadalupe

Indígenas

En video: indígenas Emberá agredieron a gestores de convivencia en UPI La Rioja

Policía Nacional

Líder de Los Picaminosos desató caos en puestos de control de la Policía

Otras Noticias

Enfermedades

La pérdida de olfato estaría relacionada con una enfermedad cardíaca, según estudio

Este síntoma podría ser un claro signo de la enfermedad cardíaca, que se ubica como una de las principales causas de muerte en el Reino Unido.

Comercio

Todo listo para El Gran Salón Ferretero 2025: más de 200 expositores en Corferias

El Gran Salón Ferretero 2025 reunirá más de 200 expositores y 10.000 visitantes en Corferias, consolidando a Bogotá como el centro ferretero de Latinoamérica.

Viral

Mujer grafiteó la camioneta de su pareja por infiel: video viral en Villavicencio

Nicolás Maduro

Presidente Donald Trump afirma que los días de Nicolás Maduro en el régimen "están contados”

Copa BetPlay

Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles