Embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés, renunció tras investigación por violencia intrafamiliar

El embajador de Colombia en Ghana, investigado por supuestamente retener ilegalmente a sus dos hijos en el país africano y agredir a su exesposa, presentó este martes su renuncia, a través de una carta.

Presento mi renuncia al cargo como embajador de Colombia en gana con efecto 30 de mayo 2025 juega su objetivo criterio la aceptación de esta.

Desde mediados de febrero, la entidad que vigila a los servidores públicos indaga unas denuncias contra Daniel Garcés por la supuesta retención de sus hijos en Accra, la capital ghanesa, y "actos de violencia contra su expareja".

Beatriz Josefina Niño, exesposa del líder afrocolombiano, acusa a Garcés de impedir que sus dos hijos regresen a Colombia luego de viajar a Ghana a finales de 2024 para visitarlo durante las vacaciones.

El escándalo de presunta violencia intrafamiliar que pesa sobre Daniel Garcés

La exesposa, quien tiene legalmente la custodia de los menores, asegura que el diplomático incumplió con el compromiso de garantizar el regreso de los pequeños, cuyas edades se desconocen.

En una carta, el embajador aseguró que la canciller Laura Sarabia pidió su renuncia, por lo que decidió presentar su salida del cargo.

Garcés ha negado las acusaciones y por el contrario señala a su esposa de ejercer "maltratos físicos, psicológicos y emocionales" contra sus hijos.

Cancillería habría solicitado la renuncia del embajador en Ghana

En la carta, Garcés indicó que “la ministra de relaciones exteriores, Laura Sarabia, me ha solicitado la renuncia del caldo como embajador de Colombia en Ghana en relación al caso que motiva esta petición de renuncia, debo informar que he obrado en estricto derecho y he recurrido a las normas colombianas que protegen los derechos de mis hijos que han sido maltratados”.

“Es mi obligación moral y legal recurrir a su defensa y protección fui yo quien acudió primero la justicia para buscar una salida para el bienestar de mis hijos (…) estoy frente a un entrampamiento utilizar tergiversadamente aspectos de la vida íntima para afectarme en el campo profesional y personal es una absoluta infamia”, dice Garces en la carta.