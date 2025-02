Laura Sarabia renunció a su cargo como canciller de Colombia

La recién nombrada canciller Laura Sarabia, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de haberle pedido la salida a altos funcionarios confirmó su renuncia al cargo.

He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas. Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente gustavo Petro.