CANAL RCN
Colombia

¿En dónde impactará el nuevo frente frío y cuándo llegará? Esto revelaron las autoridades

El fenómeno provocará un deterioro de las condiciones climáticas y marítimas, con aumento del oleaje y escenarios de alto riesgo.

Foto: Freepik

Valentina Bernal

febrero 06 de 2026
04:18 p. m.
Las autoridades activaron las alertas preventivas ante el ingreso de un nuevo frente frío que comenzará a modificar las condiciones atmosféricas y marítimas del país.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) informó que este fenómeno generará un incremento en las precipitaciones, un fortalecimiento de los vientos y un aumento del oleaje.

¿Dónde impactará el nuevo frente frío?

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), será n las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, así como en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira.

El pronóstico también incluye afectaciones en sectores de Antioquia, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de algunas áreas de la Amazonía, donde podrían presentarse lluvias persistentes.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades prevén un incremento de los vientos y del oleaje, acompañado de lluvias intermitentes.

¿Cuándo impactará el nuevo frente frío?

Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR) advirtió que el paso del frente frío ocasionará alteraciones en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano.

Entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican vientos entre 17 y 20 nudos y olas de entre 2,5 y 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En sectores costeros de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, se esperan olas entre 1,5 y 2,0 metros, condiciones que podrían dar lugar a un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, realizar monitoreo permanente de ríos y quebradas, revisar el estado de las vías, fortalecer las acciones preventivas con las comunidades expuestas y contemplar la atención de animales en medio de la emergencia.

Finalmente, la UNGRD aseguró que continúa articulando acciones con el IDEAM, la DIMAR y las entidades territoriales para el seguimiento permanente de esta situación, e hizo un llamado a la comunidad a informarse únicamente por canales oficiales.

