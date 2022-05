Emergencia ambiental por espuma tóxica en Mosquera fue superada, según CAR

Varios habitantes de Mosquera, Cundinamarca, denunciaron días atrás, el alto grado de contaminación con el que conviven diariamente por cuenta de una espuma tóxica que abunda en las calles del municipio.

Al parecer, la espuma es producto de la contaminación que tiene el río Balsillas, lugar adonde llegan aguas residuales de la capital colombiana, Bogotá.

Ante la denuncia, la Defensoría pidió a las autoridades competentes, ambientales y territoriales, tomar las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud y el bienestar de los habitantes aledaños a este río.

Además, la Defensoría también solicitó a la Alcaldía del Pueblo, que las actividades de dragado y limpieza continuaran en el lugar para disminuir las afectaciones que puedan generarse por la espuma.

Cabe mencionar que, luego de la remoción del material vegetal que represaba el agua en el río, la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, aseguró que ya fue superada la emergencia ambiental.

El director de la corporación, Fernando Sanabria, señaló que la espuma no era tóxica, pero tampoco saludable y que se generó por el vertimiento no autorizado de detergentes. Además, indicó que, por el momento, no se descartan sanciones, pero que otros entes tendrán que realizar las investigaciones correspondientes.

“La emergencia de Mosquera tiene que ver con unos detergentes aguas arriba, consecuencia originada por el municipio de Facatativá, originados por las empresas, por las fábricas y por las industrias que curiosamente se presentan todo el tiempo y debemos de decirlo”, señaló Fernando Sanabria, director de la CAR.

¿Qué pasa en la laguna de Suesca?

Noticias RCN conoció que, en el afluente de la Laguna de Suesca, ubicada al norte de Bogotá, se registró una mortandad de peces y de otros animales, situación que generó alerta en las autoridades.

La CAR tomó muestras del lugar y realizó un recorrido por la laguna determinando que la muerte de los animales se produjo por una falta de oxígeno. Sin embargo, pidieron a la comunidad evitar consumir el agua.