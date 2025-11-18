Emergencia en Silvania: creciente súbita deja un muerto y tres desaparecidos

Una grave emergencia se registró en la noche del lunes en el municipio de Silvania, luego de que la quebrada Yatata aumentara súbitamente su caudal y arrasara con al menos 17 viviendas en el barrio La Esperanza y la vereda El Hato.

Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, inicialmente se habló de hasta 60 personas desaparecidas. Sin embargo, con el paso de las horas varias de ellas fueron ubicadas, reduciendo la cifra a tres víctimas que aún permanecen sin ser encontradas.

Autoridades intensifican la búsqueda de personas desaparecidas

La tragedia cobró la vida de Segundo Villota, un adulto mayor que fue hallado sin vida tras ser arrastrado por la corriente. Las autoridades continúan la búsqueda de Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota, integrantes de una misma familia que viajaban en un vehículo arrastrado por la creciente.

“Yo estaba adentro cuando escuché que venía algo muy fuerte. Alcancé a salir con lo poco que pude coger y cuando regresé ya no estaba la casa”, dijo a Noticias RCN Fernando Vázquez, residente del sector, luego de perder su vivienda en cuestión de minutos.

Autoridades instalan Puesto de Mando Unificado y coordinan ayudas en Silvania

Desde las primeras horas de la mañana se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda y atención a los damnificados. Bomberos, Cruz Roja y Gestión del Riesgo trabajan en la zona, mientras la administración municipal y departamental anunciaron la llegada de ayudas humanitarias durante el día.

"Una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio. Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia", indicó a través de su cuenta de X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La comunidad de Silvania, ubicada en una zona de alto riesgo por la presencia de múltiples quebradas, pidió solidaridad y apoyo para las familias que lo perdieron todo.