Sujeto en Zipaquirá es captado en video mientras golpea a un perro: no sería la primera vez que lo hace

El país sigue consternado tras los brutales casos de maltrato animal que cada día se siguen viralizando por medio de las redes sociales, pues, gracias a estas, miles de personas han logrado tomar conciencia sobre esta problemática que sigue impactando al país.

Pese a la creación de leyes que condenan el maltrato animal, con sus respectivas circunstancias de agravación punitiva, un nuevo caso se ha presentado en donde la ciudadanía es quien logró evidenciar los hechos al filmar los ataques.

Sujeto golpea a perro en Zipaquirá

En las aterradoras imágenes, difundidas en redes sociales como X e Instagram, se observa a un sujeto, quien toma a un perrito de la correa y comienza a halarlo fuertemente mientras le propina golpes desmesurados con lo que parece ser un cinturón u otro artefacto con el objetivo de lastimar al animal.

Según Andrés Preciado, activista y defensor por los derechos de los animales en Colombia, al parecer, no es la primera vez que se reportan maltratos por parte de este sujeto ya que videos evidencian estos mismos hechos en otras zonas del municipio.

Aunque aún no se conoce el paradero del hombre, el activista hizo un llamado urgente a los ciudadanos para dar con la ubicación exacta y poder llevar a cabo la aprehensión de la mascota que se observa siendo golpeada en los diferentes videos difundidos.

“Necesitamos que, si alguien sabe del paradero de este sujeto, ,nos informe para poder hacer la aprehensión del peludo. Además me dicen que no es la primera vez que sucede. Ya tenemos contacto con la Policía de Zipaquirá, pero necesitamos información más concreta ya que es materia de investigación”, explicó Preciado.

¿Cuáles son las consecuencias legales para alguien que agrede a un animal?

Según la ley 2455 de 2025, las personas que generen lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal incurrirán en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.