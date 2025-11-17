CANAL RCN
Colombia

Tras derrumbe, Gobernación de Cundinamarca trabaja en la apertura de la vía Anapoima – Apulo

El gobernador insiste en que el equipo en la zona debe actuar con cautela, para evitar que más material se desplace sobre la carretera.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
03:51 p. m.
La Gobernación de Cundinamarca, en conjunto con la concesión de la vía Anapoima – Apulo, se encuentra trabajando en el derrumbe registrado en la vía, en el sector de El Copial, durante el fin de semana, con la esperanza de lograr la reapertura este lunes festivo.

Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey, en las últimas horas: “Desde ayer, hacia las 11:00 de la mañana, estamos atendiendo un derrumbe, una remoción en masa, que se presentó en el tramo de la vía Anapoima – Apulo, más exactamente en el sector de El Copial”.

Maquinaria se encuentra trabajando en la zona:

De acuerdo con el mandatario, desde el domingo en la tarde, personal se encuentra trabajando en la zona, con maquinaria, para remover el material sobre la carretera:

“Allí venimos trabajando con maquinaria de la concesión y del Instituto de Infraestructura del departamento. Aproximadamente siete máquinas desde la tarde de ayer se encuentran removiendo el material”.

Trabajadores deben actuar con cautela para evitar que más material se desplace sobre la carretera:

Si bien un equipo avanza en la remoción de material en El Copial, el gobernador Rey advirtió que debe actuar con cautela, para evitar que más material se desplace sobre la carretera. Un problema similar al que enfrentaban en la Vía al Llano, que reabrió dos carriles en el kilómetro 18 esta semana, tras el derrumbe registrado a inicios de septiembre:

“Aquí el trabajo que ha tomado algo de tiempo es la remoción, el descargue controlado de material que se encuentra suspendido en la montaña y que, si llueve, podría volver a bloquearla, pero esperamos que en horas de la tarde de hoy, lunes festivo 17 de noviembre, podamos dar un paso normalizado en este corredor”.

La apertura, de evitar contratiempos, se realizará antes de que el puente festivo finalice, para permitir el tránsito a locales y viajeros.

