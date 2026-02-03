CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuánto le cuesta al país la ’contratitis’ preelectoral del gobierno Petro?

José David Castellanos, Juana Afanador y Daniel Briceño analizan el impacto de la contratación estatal antes de las elecciones del 8 de marzo.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

José David Castellanos del Nuevo Liberalismo, Juana Afanador de ABC y Daniel Briceño del Centro Democrático, cabezas de lista por Bogotá a la Cámara de Representantes, compartieron sus perspectivas sobre la relación bilateral con Estados Unidos y las denuncias de presunta contratación irregular antes de los comicios del 8 de marzo.

Contratación a toda máquina a solo una semana de la Ley de Garantías: más de 1.000 nuevos puestos
RELACIONADO

Contratación a toda máquina a solo una semana de la Ley de Garantías: más de 1.000 nuevos puestos

El impacto económico de la 'contratitis' preelectoral

En materia de contratación estatal, Castellanos presentó una investigación que revela un aumento de 11.000 contratos de prestación de servicios por valor de $7,1 billones.

Son medidas para ellos tener una ventaja en la contienda electoral. Y eso es gravísimo.

Daniel Briceño presentó cifras más recientes: "Del 1 de enero al 30 de enero el Gobierno Petro firmó 101.400 contratos de prestación de servicios, incluidos los dos hijos del senador Agneth Escaf".

El candidato detalló que el gasto en contratos pasó de $3,6 billones en la misma época del gobierno Duque a $6.1, señalando que duplican el gasto.

Por su parte, Juana Afanador contextualizó que "la ‘contratitis’ siempre ha funcionado de esta manera" y señaló que la ley de garantías "supuestamente es para evitar la contratitis y lo que hace es estimularla completamente".

La candidata propuso "reestructurar y cambiar completamente la relación también entre el Ejecutivo y el Legislativo".

Gobierno tira ‘la casa por la ventana’ con la creación de miles de puestos a pocos días de la Ley de Garantías
RELACIONADO

Gobierno tira ‘la casa por la ventana’ con la creación de miles de puestos a pocos días de la Ley de Garantías

La necesidad de Colombia de mantener alianzas con Estados Unidos

Respecto al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, Daniel Briceño señaló que "lo que necesitamos es responsabilidad por parte del gobierno, una política antidroga real que no solo está afectando a Estados Unidos, sino que está afectando el consumo interno aquí en Colombia".

El candidato del Centro Democrático criticó que el país pasó "de 200 mil hectáreas de coca a 300 mil (…) tres veces más cocaína en el mercado que incluso cuando estaba Pablo Escobar".

Juana Afanador destacó que la extradición de alias Pipe Tuluá representa una ofrenda para demostrar colaboración con Estados Unidos.

Por el bien nacional, esperemos que esta reunión y después de este encuentro se sigan cayendo así de bien y podamos seguir en estas colaboraciones bilaterales fundamentales.

José David Castellanos recordó que Estados Unidos representa el 29% de las exportaciones colombianas en 2024 y el 39% de la inversión extranjera. "Uno tiene que verlo como un aliado estratégico".

Castellanos criticó que "el Estado Petro prioriza la ideología sobre esos acuerdos".

Procuraduría está al tanto de las entidades que están realizando contrataciones y despidos masivos previo a la Ley de Garantías
RELACIONADO

Procuraduría está al tanto de las entidades que están realizando contrataciones y despidos masivos previo a la Ley de Garantías

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Lluvias aumentan el riesgo para niños que cruzan peligrosos puentes en Ortega, Tolima: esto respondieron

Lluvias En Colombia

La UNGRD está en territorio nacional para atender emergencia por lluvias: Carlos Carrillo

Bogotá

Apartan del cargo a subintendente de la Policía por agredir a un compañero de Transmilenio

Otras Noticias

Emprendimiento

Arrendar bodega en Bogotá, casi imposible: vacancia cae al 0,8%

Encontrar un espacio logístico en la capital del país se ha convertido en una verdadera odisea para los empresarios.

Brasil

Tragedia en Brasil: autobús se volcó y dejó 15 muertos

Según reportes preliminares, entre las víctimas mortales se encuentran siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad.

James Rodríguez

Falcao buscó a James para que jugara en Millonarios: el '10' fue contundente

OMS

Cuatro de cada diez casos de cáncer al año podrían prevenirse, según la OMS

La casa de los famosos

Shock: así fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul