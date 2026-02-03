¿Cuánto le cuesta al país la ’contratitis’ preelectoral del gobierno Petro?

José David Castellanos del Nuevo Liberalismo, Juana Afanador de ABC y Daniel Briceño del Centro Democrático, cabezas de lista por Bogotá a la Cámara de Representantes, compartieron sus perspectivas sobre la relación bilateral con Estados Unidos y las denuncias de presunta contratación irregular antes de los comicios del 8 de marzo.

El impacto económico de la 'contratitis' preelectoral

En materia de contratación estatal, Castellanos presentó una investigación que revela un aumento de 11.000 contratos de prestación de servicios por valor de $7,1 billones.

Son medidas para ellos tener una ventaja en la contienda electoral. Y eso es gravísimo.

Daniel Briceño presentó cifras más recientes: "Del 1 de enero al 30 de enero el Gobierno Petro firmó 101.400 contratos de prestación de servicios, incluidos los dos hijos del senador Agneth Escaf".

El candidato detalló que el gasto en contratos pasó de $3,6 billones en la misma época del gobierno Duque a $6.1, señalando que duplican el gasto.

Por su parte, Juana Afanador contextualizó que "la ‘contratitis’ siempre ha funcionado de esta manera" y señaló que la ley de garantías "supuestamente es para evitar la contratitis y lo que hace es estimularla completamente".

La candidata propuso "reestructurar y cambiar completamente la relación también entre el Ejecutivo y el Legislativo".

La necesidad de Colombia de mantener alianzas con Estados Unidos

Respecto al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, Daniel Briceño señaló que "lo que necesitamos es responsabilidad por parte del gobierno, una política antidroga real que no solo está afectando a Estados Unidos, sino que está afectando el consumo interno aquí en Colombia".

El candidato del Centro Democrático criticó que el país pasó "de 200 mil hectáreas de coca a 300 mil (…) tres veces más cocaína en el mercado que incluso cuando estaba Pablo Escobar".

Juana Afanador destacó que la extradición de alias Pipe Tuluá representa una ofrenda para demostrar colaboración con Estados Unidos.

Por el bien nacional, esperemos que esta reunión y después de este encuentro se sigan cayendo así de bien y podamos seguir en estas colaboraciones bilaterales fundamentales.

José David Castellanos recordó que Estados Unidos representa el 29% de las exportaciones colombianas en 2024 y el 39% de la inversión extranjera. "Uno tiene que verlo como un aliado estratégico".

Castellanos criticó que "el Estado Petro prioriza la ideología sobre esos acuerdos".