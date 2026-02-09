Documentos revelarían cómo Findeter habría repartido recursos públicos por afinidad política en campaña electoral

En medio del clima electoral y cuando el uso de recursos públicos se encuentra bajo vigilancia, una grave denuncia sacude a Findeter, la entidad creada para financiar el desarrollo regional.

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, aseguró que esta institución habría sido utilizada, presuntamente, como un instrumento de politiquería, con el direccionamiento de proyectos y recursos hacia alcaldes afines al Gobierno Nacional.

Enciso anunció que este mismo día radicará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, sustentada, según afirmó, en documentos internos, correos electrónicos y una tabla de Excel que evidenciaría cómo se tomaron decisiones alejadas de criterios técnicos y orientadas por intereses políticos.

Denuncian presunto reparto político de millonarios recursos de Findeter en plena época electoral

Camilo Enciso señaló que, tras una investigación adelantada desde el año 2024, se identificó que Findeter habría cambiado su forma de operar para convertirse en lo que calificó como una “gran industria de distribución de mermelada” en pleno periodo electoral.

De acuerdo con él, la entidad habría tomado, por decisión de sus más altas directivas, la determinación de asignar proyectos del programa Transformando Regiones únicamente a municipios gobernados por alcaldes cercanos o simpatizantes del Gobierno Nacional, excluyendo a otros sin criterios técnicos claros.

El exsecretario explicó que la denuncia que será presentada ante la Fiscalía incluye pruebas documentales, entre ellas correos electrónicos internos y una tabla de Excel proveniente de un computador de Findeter, en la que se habrían clasificado los municipios que podían acceder a los recursos y aquellos que quedaban por fuera.

¿Qué contienen los documentos que van a revelar en la denuncia contra Findeter?

Según Enciso, en ese archivo aparecen anotaciones que nada tendrían que ver con evaluaciones financieras, necesidades territoriales o impacto social, sino con referencias políticas explícitas.

Entre los ejemplos mencionados, señaló columnas con descripciones como vínculos familiares con dirigentes políticos o cercanías con determinadas corrientes partidistas.

Aunque evitó revelar de forma anticipada los nombres de los municipios incluidos en el informe, anunció que el listado completo será publicado para que la ciudadanía pueda examinarlo directamente y conocer el alcance de la presunta práctica.

¿Cómo se mueven los recursos en Findeter según la denuncia?

La denuncia toma especial gravedad, según Enciso, por el momento en el que se habrían movido los recursos.

Como ejemplo, mencionó un convenio firmado en noviembre del año pasado por 22 mil millones de pesos entre Findeter y el municipio de Sabana Larga, destinado a un cupo de crédito para financiar proyectos de infraestructura.

Enciso detalló que el entonces director de Findeter, Juan Carlos Muñiz, es oriundo de Sabana Larga y que, meses después, fue visto recorriendo el departamento y participando activamente en actividades políticas, acompañando candidatas del Partido Liberal que buscaban hacerse elegir nuevamente.

Para el exsecretario de Transparencia, la secuencia de hechos resulta alarmante: primero se entregan recursos durante el periodo electoral y, posteriormente, el director de la entidad aparece realizando actividades políticas en el mismo territorio beneficiado.

La conexión entre una cosa y la otra es absolutamente evidente.

¿Quiénes estarían involucrados?

Enciso advirtió que la responsabilidad no se limitaría a una sola persona. Según explicó, en los próximos días se dará a conocer información adicional que comprometería al secretario general de Findeter, Iván Ramírez Rusinque, a Betty Ruiz, asesora cercana a la dirección de la entidad que habría acumulado mayores responsabilidades con el paso del tiempo, y al gerente de infraestructura, Hernán Pardo.

El exfuncionario aseguró contar con evidencia sólida que, en su criterio, debe ser evaluada no solo desde el ámbito disciplinario o fiscal, sino también desde la responsabilidad penal, por presuntas conductas irregulares dentro de la entidad.

Finalmente, Enciso reiteró que la justicia deberá establecer si Findeter fue utilizada para pagar favores políticos, direccionar recursos públicos y favorecer intereses electorales en un momento especialmente sensible para la democracia.