Pacto Histórico inscribió su lista de candidatos a la Cámara por Bogotá: hay opiniones divididas

Mientras algunos celebran, otros consideran que hubo cambios en la lista.

febrero 08 de 2026
05:05 p. m.
El Pacto Histórico inscribió este sábado 8 de febrero su nueva lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocara la primera por vicios en su conformación.

La decisión genera reacciones divididas entre los candidatos de la coalición de gobierno.

¿Qué piensan los candidatos?

La nueva inscripción se produjo luego de que el ente electoral detectara irregularidades en la lista inicial. Según representantes que buscan su reelección, los problemas están subsanados y existe piso jurídico para competir en las elecciones del 8 de marzo. La lista definitiva responde a los resultados de la consulta realizada en octubre de 2025.

Varios candidatos celebraron la inscripción y defendieron su posibilidad de participar en los comicios. “Estamos acá para exigir nuestro derecho a participar en las elecciones del 8 de marzo, que es nuestro derecho y el de muchos, de millones de colombianos que quieren la representación en el Congreso de miembros del Pacto Histórico, porque es defender un proyecto político progresista y de izquierda en este país”, manifestó Heráclito Landínez.

Por su parte, Gabriel Becerra declaró: “El próximo 8 de marzo estará, conforme nos lo permite la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, la opción del Pacto Histórico y los ciudadanos podrán ejercer su voto de manera libre”.

Duros cuestionamientos

Sin embargo, no todos los aspirantes comparten el entusiasmo. La candidata Sandra Nossa expresó su inconformidad con los cambios realizados en la lista, señalando que fue bajada de renglón sin respetar los acuerdos políticos previos.

Ya estamos revisando con los abogados, porque es bien importante que se nos respeten los acuerdos. Cuando yo me inscribí a esa lista y renuncié a mi edilato, que me faltaban dos años, era porque estaba actuando bajo el principio de la buena fe.

