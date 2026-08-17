Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 17 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 17 de 2026
08:13 p. m.
08:13 p. m.
- Shakira, cantante barranquillera, aterrizó en la tarde de este lunes en Quibdó, Chocó, para acompañar a los afectados por el terremoto.
- El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió a la ciudadanía este lunes 17 de agosto. A través de una alocución presidencial, el mandatario brindó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
- Tres integrantes de la Policía Nacional habrían sido secuestrados durante el mediodía de este lunes 17 de agosto en un sector conocido como La Curva, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.