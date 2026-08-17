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Selección Colombia: el sorpresivo DT que llegaría como asistente de Lorenzo para el Mundial 2030

La tricolor busca reemplazar a Luis Amaranto Perea, hombre que tomó rumbo al Medellín.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
07:27 p. m.
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El arranque de un nuevo ciclo en la Selección Colombia trae consigo vientos de cambio profundos. Tras confirmarse la renovación del director técnico Néstor Lorenzo por cuatro años más para liderar el proceso hacia la Copa del Mundo de 2030, el entrenador argentino ha comenzado a restructurar su grupo de trabajo cercano. Un cambio obligado tras la salida de su habitual escudero, Luis Amaranto Perea, quien dejó el cargo para asumir la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín.

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Ante la vacante en el banquillo cafetero, un candidato inusual y poco mediatizado en el plano local ha tomado fuerza para convertirse en la nueva mano derecha de Lorenzo: el argentino José María Bazán.

¿Quién es José María Bazán?

José María Bazán, exfutbolista y estratega argentino de 55 años, ha hecho un camino diferente en el fútbol profesional. Durante su etapa como jugador defendió las camisetas de equipos como Platense, Atlético de Rafaela y Godoy Cruz en su país, además de pasos internacionales en Bolivia y Brasil.

Sin embargo, su perfil como técnico ha destacado por una cualidad específica: el desarrollo y descubrimiento de talento joven en Estados Unidos, rótulo que le ha valido el apodo del "fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense" en el ámbito internacional.

Bazán cuenta con un recorrido importante trabajando al lado del entrenador colombiano Óscar Pareja, sirviendo de asistente de campo en clubes de la MLS como FC Dallas y Orlando City, además de pasos por la Liga MX con el Club Tijuana y Pumas de la UNAM, y una experiencia europea en el Audax Italiano.

Su capacidad en metodología de entrenamiento y análisis táctico es vista por Lorenzo como un pilar idóneo para inyectar una mirada fresca en el vestuario tricolor.

¿Qué se busca con la llegada del argentino?

La incorporación de Bazán responde a un plan de renovación más amplio que Néstor Lorenzo habría exigido al momento de firmar su extensión contractual. Tras el balance del último mundial y pensando en la reestructuración de la nómina, el cuerpo técnico busca acelerar el recambio generacional e ir cediendo progresivamente el protagonismo absoluto que ha sostenido James Rodríguez.

Con la llegada de un perfil formativo y de desarrollo como el de Bazán, la Selección Colombia apunta a consolidar y potenciar las variantes jóvenes del equipo (figuras como Jhon Durán, Yáser Asprilla o Richard Ríos), asegurando una transición fluida mientras el equipo encara las nuevas fechas FIFA y el largo camino clasificatorio hacia el Mundial 2030.

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