Presidente Abelardo de la Espriella reveló número de víctimas que dejó el terremoto tras ocho días

El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió a la ciudadanía este lunes 17 de agosto. A través de una alocución presidencial, el mandatario brindó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Balance del terremoto de magnitud 7.4

Al inicio de su intervención, de la Espriella pidió un minuto de silencio por las víctimas fatales que dejó el movimiento telúrico y aseguró que "el país, la patria está de luto".

"El pasado 10 de agosto, en mi primer día hábil como presidente, un devastador terremoto sacudió nuestra patria. La tierra tembló, pero Colombia no se quebró. Encomiendo a Dios en mis oraciones las almas de los compatriotas que han perdido la vida (...) No existe palabra capaz de aliviar el vacío que deja un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa; a todos los dolientes les reitero mi solidaridad y la cercanía de todo el Gobierno", aseguró.

El mandatario brindó el más reciente balance de afectaciones que dejó el terremoto, cifras basadas en el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según su versión, a la fecha se registran 450 municipios afectados, 289 personas fallecidas, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. "Esto significa que una tercera parte de la patria quedó afectada por el terremoto".

Son más de 120.329 familias damnificadas, 26.945 viviendas destruidas y más de 127.550 viviendas averiadas. "Se reportan daños en 285 centros de salud y más de 2.000 centros educativos. Centenares de vías, puentes e instalaciones indispensables para la vida de los colombianos", añadió el presidente.

De la Espriella aclaró que este reporte sigue siendo preliminar y que los organismos desplegados bajo su mandato continúan día a día verificando la información.

Los departamentos más afectados por el terremoto

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Asimismo, aseguró que Valle del Cauca y Risaralda concentran las consecuencias humanas más graves. "En el Valle del Cauca se reportan 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, 104 compatriotas perdieron la vida, 565 resultaron heridos y 61 personas permanecen desaparecidos".

Frente a este panorama, indicó que dio la orden de continuar las labores de rescate y búsqueda mientras exista la posibilidad de encontrar con vida a los ciudadanos.