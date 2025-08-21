Mamá de ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y publica emotivo mensaje: “Seguimos adelante”

El caso de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, tuvo un importante cambio en las últimas horas. Se cumplió la solicitud que su abogado hizo para que la trasladaran a una guarnición militar.

‘Epa Colombia’ está cumpliendo una condena de cinco años y tres meses por los delitos de perturbación en transporte público, colectivo u oficial; daño en bien ajeno agravado e instigación a delinquir con fines terroristas.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ fue condenada?

Los hechos se remontan a las protestas de 2019. Para aquel momento, ‘Epa Colombia’ ya era una figura mediática en redes sociales y tenía un gran número de seguidores.

En medio del estallido, publicó un video en el que apareció vandalizando la estación Molinos de Transmilenio. La influencer destruyó la taquilla de venta de pasajes, máquinas, puertas y demás partes de la estructura.

Este año, la Sala de Casación de la Corte Suprema confirmó el fallo con su condena. Acto seguido, ordenó su captura. ‘Epa Colombia’ fue llevada a la cárcel El Buen Pastor, en donde había estado en los últimos meses.

Francisco Bernate, abogado de la creadora de contenido, solicitó que ella saliera de la cárcel y fuera trasladada a una guarnición militar. Esto, argumentando que ha tenido inconvenientes con otras reclusas y guardias, lo cual afectaba su seguridad.

Mensaje de la mamá tras traslado a guarnición militar

“La situación que ella vive en este centro de reclusión, donde por su notoriedad y su visibilidad, ha tenido inconvenientes con compañeras, con la mismísima guardia y realmente creemos que ella no está bien allí”, declaró el abogado en diálogo con La FM.

La solicitud tuvo luz verde y ‘Epa Colombia’ fue llevada a la guarnición militar de Carabineros. La foto con el traslado confirmó el deterioro que ha tenido la influencer estando tras las rejas.

A través de Instagram, la mamá de Barrera se pronunció al respecto y publicó una foto con su familia. La imagen estuvo acompañada de un emotivo mensaje: “Gracias Dios por tus promesas cumplidas (…) Seguimos adelante con la bendición. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”.