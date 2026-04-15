Emotivo reencuentro en Cartagena: tripulación del ARC Simón Bolívar vuelve a casa tras expedición en la Antártida

El buque de investigación científica ARC Simón Bolívar llegó al puerto de Cartagena después de culminar exitosamente su duodécima expedición a la Antártica, una misión orientada a la investigación científica y protección de uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta.

La tripulación científica y naval regresó tras semanas de navegación en condiciones extremas en el continente blanco, siendo recibida con emotivos encuentros familiares en el muelle cartagenero.

Flores, globos, peluches y carteleras de bienvenida formaron parte de la celebración que marcó el reencuentro de los expedicionarios con sus seres queridos.

"Es un momento para nosotros muy especial, porque pues, así como él se va, esperamos pronto el regreso y ya llegó el momento", expresó uno de los familiares que aguardaba la llegada de la embarcación. Otro de los presentes manifestó sentimientos de "emoción, felicidad de por fin tenerla en casa y pues que haya cumplido la misión".

Ciencia y compromiso con el continente blanco

La expedición antártica número 12 representa una misión fundamental para la investigación científica colombiana en uno de los territorios más inhóspitos del planeta, donde se realizan estudios relacionados con cambio climático, biodiversidad marina y condiciones ambientales extremas.

Un equipo periodístico de Noticias RCN acompañó la travesía, documentando las condiciones de navegación y las labores científicas desarrolladas durante la expedición. Esta cobertura permitió que las familias mantuvieran contacto visual con sus seres queridos durante el periplo antártico.

"Ha sido un proceso maravilloso porque gracias a ustedes llevamos el proceso, lo veíamos todos los días", comentó un familiar, destacando la importancia de la transmisión ininterrumpida que mantuvo informadas a las familias sobre el desarrollo de la misión.

Un aporte al conocimiento global

La Antártica constituye un ecosistema de importancia global para la regulación climática y la preservación de especies únicas. Las expediciones científicas colombianas contribuyen al conocimiento internacional sobre este continente y refuerzan el compromiso del país con la investigación polar.

Con el regreso exitoso del ARC Simón Bolívar, la tripulación inicia un período de descanso y reencuentro familiar, mientras los datos e investigaciones recopiladas durante la expedición comenzarán a ser procesados por la comunidad científica nacional.