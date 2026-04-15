CANAL RCN
Colombia

Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de la Interpol: drogaba y robaba a hombres en Argentina

La mujer fue capturada en en el barrio Rosales, al nororiente de Bogotá.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

abril 15 de 2026
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional logró la captura en la localidad de Chapinero de una mujer de 27 años solicitada mediante circular roja de Interpol en Argentina.

Volvieron a capturar a fleteros en Bogotá que habían quedado libres: Galán pidió que vayan a prisión
RELACIONADO

Volvieron a capturar a fleteros en Bogotá que habían quedado libres: Galán pidió que vayan a prisión

La detención se produjo cuando uniformados adelantaban actividades de registro y control en el barrio Rosales.

Al verificar los antecedentes de la ciudadana, las autoridades evidenciaron que tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina.

"La Policía está respondiendo por todo": experto asegura que les asignan tareas que no le corresponden
RELACIONADO

"La Policía está respondiendo por todo": experto asegura que les asignan tareas que no le corresponden

Modus operandi: citas y sustancias tóxicas

De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y posteriormente acordaba encuentros en clubes nocturnos o viviendas.

Una vez ganada la confianza, les suministraba sustancias tóxicas en bebidas alcohólicas, dejándolos en estado de indefensión para hurtar dinero, documentos y objetos de valor.

Acusan a alias Caleño, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?
RELACIONADO

Acusan a alias Caleño, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

Las autoridades argentinas señalan que estaría vinculada a por lo menos cinco casos de hurto bajo esta modalidad.

Autoridades refuerzan llamado a la denuncia

La capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto agravado.

La Policía reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Volvieron a capturar a fleteros en Bogotá que habían quedado libres: Galán pidió que vayan a prisión

Turismo

Anato advierte que paro por la actualización catastral deja pérdidas millonarias en el sector turismo

Bogotá

¡Atención, amantes del running! Así puede hacer parte de carreras gratuitas en Bogotá

Otras Noticias

Perú

Keiko Fujimori, cerca de la presidencia tras cuatro días de conteo de votos en Perú

La hija del expresidente Alberto Fujimori encabeza el conteo y se perfila como favorita para la segunda vuelta en medio de una ola conservadora en la región.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de abril de 2026

¡Se conocieron nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Selección Colombia Femenina

Colombia derrotó con lo justo a Chile y sueña con el Mundial 2027: vea los goles del triunfo

La casa de los famosos

¿Se va pronto? Vidente realizó inesperada predicción sobre Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica