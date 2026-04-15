Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de la Interpol: drogaba y robaba a hombres en Argentina

La Policía Nacional logró la captura en la localidad de Chapinero de una mujer de 27 años solicitada mediante circular roja de Interpol en Argentina.

La detención se produjo cuando uniformados adelantaban actividades de registro y control en el barrio Rosales.

Al verificar los antecedentes de la ciudadana, las autoridades evidenciaron que tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina.

Modus operandi: citas y sustancias tóxicas

De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y posteriormente acordaba encuentros en clubes nocturnos o viviendas.

Una vez ganada la confianza, les suministraba sustancias tóxicas en bebidas alcohólicas, dejándolos en estado de indefensión para hurtar dinero, documentos y objetos de valor.

Las autoridades argentinas señalan que estaría vinculada a por lo menos cinco casos de hurto bajo esta modalidad.

Autoridades refuerzan llamado a la denuncia

La capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto agravado.

La Policía reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.