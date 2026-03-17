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El “hombre de los maletines” llenos de dinero en el caso de la UNGRD fue llamado a declarar

El dinero, según testimonios que aparecen en el expediente del caso, sería para pagar coimas a los expresidentes de Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
09:51 p. m.
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Juan Camilo Llanos, al que llaman “el hombre de los maletines” en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), será llamado a declarar.

La citación fue realizada por el magistrado de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, en el proceso que lleva en contra de los expresidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

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Testimonios consignados en el expediente del caso sugieren que Llanos, hombre de confianza del exsubdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, es quien aparece en imágenes contando varios fajos de billetes escondidos en maletas.

El dinero, según la hipótesis que manejan las autoridades, sería para pagar las supuestas coimas que recibirían Name y Calle. Sin embargo, Llanos no ha sido vinculado, de momento, en ningún proceso de manera formal.

¿Cómo avanza el proceso en contra de los congresistas salpicados por el caso de la UNGRD?

También el martes, 17 de marzo, Noticias RCN conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la elección de la representante Karen Manrique como representante de la curul especial para las víctimas en el periodo 2026-2030.

En caso de declararse la silla vacía, que de acuerdo con el exmagistrado del CNE Pedro Felipe Gutiérrez indica que “no podrá ser reemplazado el congresista que sea detenido, en este caso, por la comisión de delitos contra la administración pública”, las víctimas del conflicto armado en Colombia se quedarían sin representación en el Congreso.

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La misma figura se aplica en casos en los que se prueba el vínculo entre congresistas y grupos armados.

Manrique, al igual que Manzur, permanece recluida en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) defina a dónde serán enviados para cumplir con la medida de aseguramiento que la Corte dictó en su contra.

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