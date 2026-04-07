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Empresario fue acribillado en Cali: lo atacaron a tiros frente a su edificio y huyeron en motocicleta

La víctima era hermano de una exrepresentante a la Cámara y trabajaba en el sector de recolección de residuos.

Valentina Bernal

abril 07 de 2026
01:50 p. m.
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En la ciudad de Cali, Carlos Paz Cardona, un empresario del sector de recolección de residuos, fue asesinado a tiros cuando se disponía a abordar su vehículo frente a un edificio del barrio San Vicente, en el norte de la capital del Valle.

Según informaron las autoridades, dos personas que se movilizaban en motocicleta interceptaron al empresario y le dispararon al menos seis veces, provocándole heridas mortales.

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La víctima tenía 46 años y era hermano de la exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca, Ana Cristina Paz.

¿Qué se sabe del asesinato de un reconocido empresario frente a su edificio en Cali?

El comandante de la Policía de Cali, Herbert Benavídez, explicó que las primeras investigaciones evalúan varias hipótesis sobre el crimen.

Resulta fallecida una persona de 46 años, producto de unas lesiones por arma de fuego. Estamos en el proceso de recolección de las diferentes cámaras del sector. Se están analizando las primeras imágenes que se han logrado recolectar.

Entre las líneas de investigación, las autoridades analizan si se trató de un intento de hurto o de un ataque directo contra la víctima.

Además, revisan su entorno personal y laboral para determinar si había amenazas previas o conflictos relacionados con su actividad empresarial.

Son las presentes las informaciones que se están valorando, si había algún tipo de amenaza o no, o si hay alguna situación especial en el entorno personal o laboral.

Autoridades de Cali en alerta tras superar los 280 homicidios

El ataque se suma a la preocupación por la seguridad en la ciudad, ya que los responsables huyeron en la motocicleta sin que hasta el momento se haya reportado su captura.

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La Alcaldía y la Secretaría de Seguridad se preparan para un control político en el Concejo Distrital, con el fin de explicar las medidas que se están tomando para enfrentar la ola de violencia que afecta a la capital del Valle del Cauca.

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