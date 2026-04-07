VIDEO | Momento exacto en el que ladrones huyeron con una niña dentro de una camioneta en Bogotá

En horas de la noche del 7 de abril, el barrio Nuevo Monterrey, localidad de Suba, Bogotá, tres hombres armados y encapuchados se llevaron una camioneta mientras una pareja conversaba con familiares afuera de una vivienda.

En el asiento trasero, dormida en pijama, estaba la pequeña Gabriela de 7 años, hija de esta pareja.

La reacción de la Policía, junto al Gaula y el helicóptero Halcón, permitió localizar la camioneta en Nicolás de Federmán y devolver a Gabriela a salvo a sus padres.

Cronología del robo y el secuestro involuntario

El hecho quedó registrado en video: a las 9:34 p. m., un vehículo blanco rondó la cuadra donde estaba estacionada la camioneta gris de la familia.

Tres hombres descendieron con capuchas y tapabocas, amenazaron a los adultos presentes y, mientras un cuarto implicado conducía, sustrajeron el vehículo.

A las 9:36 p. m., la camioneta ya era arrastrada por los delincuentes, con Gabriela dormida en el asiento trasero. Los padres intentaron detenerlos y dieron aviso a las autoridades.

¿Qué pasó tras dar el aviso de "raptó" a las autoridades?

La reacción de las autoridades fue inmediata. Más de 2.000 uniformados de distintas especialidades, apoyados por el Gaula y el helicóptero Halcón, desplegaron un seguimiento por tierra y aire. Cámaras de seguridad y la cooperación ciudadana fueron clave para ubicar el vehículo.

En menos de dos horas, la camioneta fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán. Gabriela fue encontrada dentro del vehículo y devuelta a sus padres sana y salva.

¿Qué se sabe de los delincuentes que robaron una camioneta con una menor adentro en Bogotá?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al operativo y dijo:

Apenas supimos que en el interior del vehículo estaba la niña, pedí desplegar todas las capacidades de la Policía Metropolitana para garantizar que pudiéramos rescatarla. Gracias a este esfuerzo, Gabriela retornó a sus padres.

Sobre los delincuentes, agregó:

La Policía está identificando el vehículo blanco utilizado y recopilando todas las cámaras de las zonas por donde circuló para determinar la placa y avanzar en la captura de los responsables.

El alcalde destacó que la cooperación ciudadana fue clave para el rescate y llamó a la comunidad a mantener la alerta y reportar cualquier información que permita dar con los responsables.