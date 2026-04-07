VIDEO | Momento exacto en el que ladrones huyeron con una niña dentro de una camioneta en Bogotá
Los delincuentes robaron la camioneta sin percatarse de que Gabriela estaba en el asiento trasero.
Valentina Bernal
07:33 a. m.
En horas de la noche del 7 de abril, el barrio Nuevo Monterrey, localidad de Suba, Bogotá, tres hombres armados y encapuchados se llevaron una camioneta mientras una pareja conversaba con familiares afuera de una vivienda.
En el asiento trasero, dormida en pijama, estaba la pequeña Gabriela de 7 años, hija de esta pareja.
La reacción de la Policía, junto al Gaula y el helicóptero Halcón, permitió localizar la camioneta en Nicolás de Federmán y devolver a Gabriela a salvo a sus padres.
Cronología del robo y el secuestro involuntario
El hecho quedó registrado en video: a las 9:34 p. m., un vehículo blanco rondó la cuadra donde estaba estacionada la camioneta gris de la familia.
Tres hombres descendieron con capuchas y tapabocas, amenazaron a los adultos presentes y, mientras un cuarto implicado conducía, sustrajeron el vehículo.
A las 9:36 p. m., la camioneta ya era arrastrada por los delincuentes, con Gabriela dormida en el asiento trasero. Los padres intentaron detenerlos y dieron aviso a las autoridades.
¿Qué pasó tras dar el aviso de "raptó" a las autoridades?
La reacción de las autoridades fue inmediata. Más de 2.000 uniformados de distintas especialidades, apoyados por el Gaula y el helicóptero Halcón, desplegaron un seguimiento por tierra y aire. Cámaras de seguridad y la cooperación ciudadana fueron clave para ubicar el vehículo.
En menos de dos horas, la camioneta fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán. Gabriela fue encontrada dentro del vehículo y devuelta a sus padres sana y salva.
¿Qué se sabe de los delincuentes que robaron una camioneta con una menor adentro en Bogotá?
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al operativo y dijo:
Apenas supimos que en el interior del vehículo estaba la niña, pedí desplegar todas las capacidades de la Policía Metropolitana para garantizar que pudiéramos rescatarla. Gracias a este esfuerzo, Gabriela retornó a sus padres.
Sobre los delincuentes, agregó:
La Policía está identificando el vehículo blanco utilizado y recopilando todas las cámaras de las zonas por donde circuló para determinar la placa y avanzar en la captura de los responsables.
El alcalde destacó que la cooperación ciudadana fue clave para el rescate y llamó a la comunidad a mantener la alerta y reportar cualquier información que permita dar con los responsables.