Delincuentes robaron camioneta con una niña de 7 años adentro en Bogotá: iba en pijama y desapareció por horas

Angustia fue lo que sintió una familiar en Bogotá luego de que, en la noche del 7 de abril, se reportara el robo de una camioneta con una niña de apenas 7 años en su interior.

El hecho ocurrió hacia las 9: 00 p. m. en la calle 99A con carrera 70F, en la localidad de Suba, donde delincuentes interceptaron a una familia y se llevaron el vehículo.

Según versiones de vecinos, dentro iba la menor, vestida con pijama.

Delincuentes robaron camioneta en la que iba una menor de 7 años en Bogotá

En los primeros minutos tras el hecho, la incertidumbre era total. Habitantes del sector aseguraban que la niña sí estaba dentro del vehículo al momento del robo, mientras las autoridades aún no emitían un pronunciamiento oficial.

Con el paso de las horas, la situación tomó mayor gravedad cuando desde la Alcaldía se confirmó que la menor había sido llevada por los delincuentes, aunque en ese momento el caso no fue tipificado como secuestro.

La niña fue identificada como Gabriela Beltrán Moreno, lo que intensificó la búsqueda por obtener resultados rápidos.

Menor de 7 años que había sido raptada en medio del robo de una camioneta fue hallada sana y salva

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un operativo de gran magnitud en toda la ciudad.

Se desplegaron unidades del Gaula de la Brigada XIII y se utilizaron herramientas tecnológicas como las cámaras de seguridad para seguir el rastro del vehículo. La prioridad, según las autoridades, era ubicar a la menor lo más rápido posible.

Horas después, la Policía informó resultados. Gracias a la reacción oportuna, lograron ubicar tanto el vehículo como a la menor en la localidad de Teusaquillo.

El hallazgo se produjo en el barrio Nicolás de Federmán, donde la camioneta había sido abandonada por los delincuentes.

En el interior del vehículo se encontraba la niña quien fue entregada a sus padres sana y salva.

Galán se refirió al rescate de la menor raptada en medio del robo de camioneta en Bogotá

Noticias RCN habló con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien entregó detalles de la búsqueda.

El mandatario señaló que de momento continúan las investigaciones para dar con los delincuentes responsables de este hecho.