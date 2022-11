Un día sin agua y sin comer: nuevo caso de xenofobia a colombianos en aeropuerto de México

Entre septiembre y octubre en redes sociales fueron tendencia las numerosas denuncias de colombianos que han sufrido diferentes tipos de abuso en su llegada al aeropuerto de México por parte de las autoridades migratorias.

En lo que va del 2022, la entrada al país 'manito' le ha sido rechazada a más de 21 mil colombianos sin ninguna justificación. Los inadmitidos han sido sometidos a tratos inhumanos como pasar horas sin comer y acinados en cuartos oscuros sin ninguna comunicación.

En consecuencia, Colombia y México llegaron a un acuerdo el pasado 25 de octubre para revisar el tema y mejorar las condiciones de entrada y el trato por parte de las autoridades de migración.

Caso de xenofobia en México a 16 empresarios colombianos

Aún con eso, en las últimas horas se conoció un nuevo caso de xenofobia para un grupo de colombianos que intentaba entrar a México con motivos laborales, pero fueron víctimas del atropello del departamento de migración 'azteca'.

El denunciante es Sergio Bueno, CEO de la empresa Due Diligence US Corp, quien le reveló al diario El Heraldo que el viaje tenía como motivo implementar la "cultura del trabajo flexible" y dentro del grupo, hicieron parte "contratistas, que son contadores, administradores y personal de marketing".

Los acontecimientos ocurrieron el pasado 20 de octubre en su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en donde los agentes de migración les retuvieron los pasaportes y luego los trasladaron a un cuarto pequeño en donde los insultaron y les hicieron "quitar los cordones de los zapatos y te separan de tus pertenencias".

24 horas sin baño, agua y no poder comer

El maltrato hacia los retenidos fue a tal punto que no tenían acceso a baños ni agua y pasaron 24 horas sin comer. Al otro día pudieron ser 'liberados' y regresaron a Colombia.

"La idea era estar cinco días en Ciudad de México y otros cinco en la Riviera Maya; al día siguiente de la llegada teníamos un paseo en globo, visita a las pirámides, entre otros sitios, y los Airbnb prepagos para la estadía de las 16 personas. Todas las reservas y sus pagos estaban impresos como soportes y fueron presentados en la entrevista que nos realizaron al llegar", contó Sergio Bueno.

La alerta por casos de xenofobia hacia colombianos en el aeropuerto de Ciudad de México no es nada menor. A estas alturas del año pasado, la cifra de viajeros de ciudadanía colombiana no admitidos fue de 5.238 y el 2021 cerró con no más de 9.696 personas rechazadas, lo que deja ver que un incremento acelerado en este abuso por parte de las autoridades migratorias mexicanas.