Empresarios y líderes sociales abren caminos para cerrar brechas y generar oportunidades en Cali

En la comuna 20 de Cali, entre los barrios de Belén y Siloé, se está escribiendo una historia diferente sobre cómo construir país. Lo que comenzó como un encuentro improbable entre empresarios y líderes de la resistencia tras el estallido social de 2021, se ha convertido en un modelo de diálogo y transformación que ya impacta a más de 80.000 personas en el Valle del Cauca.

"Al inicio no confiábamos, digamos nosotros desde el estallido decíamos que ellos quieren porque necesitan que les abramos las vías para vender su mercancía, no están interesados en la gente", reconoce Edwin Bohojorge, líder social talento integral Huellas de Paz y vocero de uno de los puntos de resistencia.

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Sin embargo, el tiempo y las conversaciones genuinas cambiaron esa percepción inicial. "Nos fuimos dando cuenta que que eran genuinos, que ese interés era genuino y se ha ido construyendo esa esa relación bien chévere, bien importante y que pues es hoy como una familia".

En ese mismo sentido se refiere Jimena Cangrejo, líder comunitaria de la comuna 20. "Creía que los empresarios y los políticos se juntaban para robarnos, que éramos pobres por culpa de ellos y crecí con esa mentalidad, pero hoy en día creo que las conversaciones ya son probables y ya me quité muchos vetos de encima de que no era como yo lo pensaba".

Juan Ramón Guzmán, presidente de la junta directiva de Bivien, es un empresario vinculado a la iniciativa Compromiso Valle y explica que su objetivo era descubrir qué oportunidades se podrían construir juntos.

Afirma que la clave fue cambiar la forma de trabajar: "La presencialidad de nosotros aquí hace la diferencia. Creo que cuando nos acercamos desde ese lado humano, desde ese lado de las necesidades mutuas, el aprendizaje que hemos tenido ha sido realmente maravilloso".

'Compromiso Valle', una iniciativa que inició tras el estallido social

La iniciativa, liderada por ProPacífico y María Isabel Ulloa, comenzó con tres o cuatro empresarios que decidieron salir a la calle durante el estallido social.

"Es dejar de vernos desde lo que nos diferencia y buscar eso que nos une. Porque las diferencias siempre van a estar y, es más, para mí es muy bueno, porque de los mundos diferentes, de las miradas diferentes construimos y hemos construido algo muchísimo más poderoso", afirma María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.

Actualmente son 700 empresas las que participan activamente, no solo con sus líderes, sino también involucrando a sus colaboradores y proyectos comunitarios.

Uno de los resultados concretos es la ruta turística que se está desarrollando en Siloé, un museo a cielos abiertos. Este proyecto de turismo sostenible no solo genera empleo, sino que está transformando la percepción sobre uno de los barrios históricamente más estigmatizados de Cali.

"Siloé ya entendió que peleando, llevamos 60 años peleando, no íbamos a conseguir nada. Y cuando llega Compromiso Valle es el todo, es el corazón y el pulmón y hace que esto respire y que entienda que no es imponiéndonos, sino que nosotros sabemos hacer cosas, que lo único necesitamos es apoyo. Y esta ruta es una de las mejores probabilidades que existe en Siloé", puntualiza Jimena.

María Isabel Ulloa enfatiza que el cambio no es solo externo, también debe verse dentro de las empresas generando empleo inclusivo.

"Sí podemos trabajar juntos, no tenemos que seguir viendo el el punto negro del otro. Hay que aprovechar la diversidad, entendiendo que podemos tener opiniones diferentes y sobre todo concentrarnos en lo realmente importante, que son esas problemáticas del barrio, de la ciudad y trabajar juntos, que es lo que va a hacer este país realmente poderoso".