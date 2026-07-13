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Presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya fue enviado a la cárcel

Según la Fiscalía, en dos ocasiones la Policía debió escoltarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda para evitar el acoso del señalado agresor.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
07:40 p. m.
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Rosa Mayerly Olaya, una mujer trabajadora de 29 años y madre de un niño de 11, fue asesinada mientras cumplía con su jornada laboral en un centro comercial de Soacha. El ataque, perpetrado con arma cortopunzante, la convirtió en la primera víctima de feminicidio registrada este año en el municipio.

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El presunto responsable, identificado como Óscar Giovanni Marulanda, fue capturado en flagrancia y posteriormente enviado a la cárcel tras ser imputado por feminicidio agravado.

"En dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento del que era objeto. El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla", detalló la Fiscalía a través de un comunicado.

 

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Durante la audiencia, el fiscal del caso subrayó que Rosa Mayerly Olaya se encontraba en un claro estadio de indefensión frente a su agresor. Explicó que el ataque ocurrió en un contexto de violencia de género, donde la víctima fue puesta en condición de inferioridad “por el hecho de ser mujer” y enfrentó a un hombre armado con un objeto cortopunzante.

Según el ente acusador, Rosa apenas pudo forcejear, sin posibilidad real de salvaguardar su vida o su integridad, lo que evidencia la desprotección en la que se hallaba al momento de la agresión.

Hermana de Rosa Mayerly la recuerda como una mujer entregada a su hijo

Su hijo de 11 años era la razón por la que cada mañana salía a trabajar Rosa Mayerly, por él luchaba y soñaba con un futuro que quedó truncado. "Una mujer muy entregada a su hijo, demasiado entregada a su hijo, a dar la vida por él. lo mejor para él", dijo a Noticias RCN la hermana de la víctima.

"Más que una prima, más que una hermana, era una amiga, una persona en la que se podía confiar, en la que podía uno escuchar un consejo", agregó su hermana, quien relató además que el señalado agresor no era expareja de Rosa, sino un hombre obsesionado que la acosaba y seguía constantemente.

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Investigación y llamado a la justicia

El ataque ocurrió el domingo a las 3:15 de la tarde en el almacén donde trabajaba Rosa, cuando el presunto feminicida la agredió con un arma cortopunzante. Con múltiples heridas, fue trasladada al hospital cardiovascular de Cundinamarca, pero no logró sobrevivir. En el lugar, Marulanda fue capturado en flagrancia y el CTI asumió la investigación.

"He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de nuestra ciudad brindar acompañamiento total a la familia de la víctima y a las autoridades agilizar el proceso de judicialización", indicó Julián Sánchez, alcalde de Soacha.

La familia exige justicia para evitar que este caso se convierta en uno más de impunidad. "Queremos que se haga justicia y que este caso no quede como uno más del montón, como pasa muchas veces en Colombia", señalaron.

Hoy un pequeño de 11 años tendrá que aprender a crecer sin los abrazos de su madre, mientras una familia intenta entender cómo la violencia apagó la sonrisa de una mujer que merecía disfrutar de su hijo y de una vida por delante.

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