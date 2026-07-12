Alcalde de Cali pide al nuevo gobierno priorizar seguridad y erradicación de coca en el suroccidente el país

El centro histórico de Cali está experimentando una transformación sin precedentes. Donde antes funcionaba una de las ollas más peligrosas de la ciudad, en los barrios El Calvario y San Pascual, ahora se levantan torres residenciales y se construye infraestructura moderna que busca cambiar el rostro de esta zona tradicionalmente marginada.

El alcalde Alejandro Eder en diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, presentó los avances de este ambicioso proyecto de renovación urbana que combina vivienda, infraestructura judicial y trabajo social.

"Es el centro histórico de Cali, es un barrio que se conoce como El Calvario y San Pascual, son dos barrios que están juntos. Esta es la antigua ‘olla’ de Cali que todavía estamos en proceso de recuperar con inversión social, pero sobre todo con renovación urbana".

El alcalde señaló que el proyecto incluye múltiples torres residenciales, algunas ya en construcción como el edificio del complejo Ciudad Paraíso y otras en fase de planeación. Además, contempla viviendas de interés prioritario con recursos de la Alcaldía:

Son dos cosas. Primero, para recuperar el centro de una ciudad, pues no es suficiente con traer la gente a vivir aquí. También tiene que haber otras cosas porque le estamos apuntando también a la ciudad de 15 minutos. Entonces, lo primero, este es el búnker de la Fiscalía, un proyecto que se había proyectado hace más de una década, que estaba completamente estancado cuando llegó mi administración en el 2024 tenían un avance del 10%.

Inclusive, no había claridad de si iba a despegar o no el proyecto, pero logramos destrabarlo Trabajamos de la mano de la Fiscalía. Quiero hacerle un gran reconocimiento a la señora fiscal porque ella le apostó también a la renovación urbana de Cali como una apuesta de inversión social.

Creo que es del mismo tamaño que la sede de la Fiscalía en Bogotá y este es el edificio más moderno de la Fiscalía. El 15 de julio iniciamos la construcción de la estación central del MIO que va a ir desde la calle13 hasta la 15 entre la carrera 10 y la carrera 11. Va a ser un gran proyecto de renovación urbana.

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El cronograma está para octubre o noviembre del año entrante y vamos a darle a toda máquina para alcanzar a inaugurarla.

¿Cuáles son las prioridades de Cali? ¿Qué le pide Cali al nuevo presidente de Colombia?

Lo primero es que nosotros estamos listos para trabajar de manera constructiva con el presidente De la Espriella. Él tiene muchas de las mismas prioridades que tenemos nosotros, principalmente la de la seguridad. Nosotros, pues yo lo he venido advirtiendo estos 2 años y medio de mi mandato, de la importancia de recuperar la zona rural en las afueras de Cali y en los municipios vecinos.

Confío en que el presidente De la Espriella rápidamente va a entrar a los temas de erradicación y de atender, por así decirlo, estos grupos narcoterroristas que están en el sector y que nos han causado tanto daño. Por otro lado, ya estamos trabajando, hoy empezamos con mi equipo, el diseño de bloques de defensa ciudadana.

¿Cómo van a ser en Cali los bloques de defensa ciudadana? Suena como unas nuevas Convivir

Creo que son cosas muy distintas porque, primero que todo, son parte de la estructura del Estado. Nosotros, inclusive, ya lo teníamos previsto. Es una forma de vincular a veteranos de nuestra fuerza pública, de la Policía, de las Fuerzas Militares. Es algo no armado, pero ayudan a multiplicar la vigilancia.

¿Cuál es el principal reto que está enfrentando en materia de seguridad?

El principal reto que tenemos nosotros es lo desbocados que están los grupos narcoterroristas en el suroccidente de Colombia. Las siembras de coca se han multiplicado, nosotros estimábamos que en Jamundí había 2,000 ha de coca y todo parece indicar que hay miles más. Toda esa coca produce cocaína que es la que financia el terrorismo, que la han estado tirando a Cali y es la que llena nuestras ciudades de microtráfico e inseguridad.

Se requiere urgente que el Gobierno Nacional priorice la recuperación del sur del Valle y del norte del Cauca. Creo que es posible si la voluntad está.

Ha cambiado el sector de El Calvario

Cuando la gente en Cali se imagina El Calvario es lo que la gente en Bogotá se imagina cuando escuchan hablar del Bronx, por ejemplo. Pero este barrio está cambiando.

Aquí la importancia cuál es, no es solo es renovación urbana, también es inversión social. Lo hacemos con la Secretaría de Bienestar Social, con el programa de Habitante de Calle, con otros programas sociales y también con ONG del sector. De esa manera vamos recuperando el sector que había estado abandonado por muchos años.

En Ciudad Paraíso hay un proyecto para construir una nueva sede de la Alcaldía de Cali y entre la Alcaldía nueva y la Fiscalía va a haber una plazoleta que se va a llamar la Plazoleta del Palacio de Justicia.

¿Cómo le va al alcalde de Cali con las críticas?

Cualquier ciudadano que quiera saber cualquier cosa, aquí estamos, un libro abierto para hablar con cualquier ciudadano.

¿Qué viene para Cali en materia de eventos importantes, de espectáculos, de entretenimiento?

Viene de todo. Eso ha sido un gran enfoque de mi administración, es que Cali vuelva a estar en el mapa de los grandes eventos. Hay muchos que son eventos especiales, por ejemplo, la COP 16 y hay otros que simplemente vuelven a meter a Cali en las giras culturales, ya hemos tenido grandes artistas como Shakira, J Balvin, Ryan Castro...Viene Nicky Jam, en septiembre Agroexpo Cali, tenemos también el Giro de Rigo en noviembre, los premios Macondo también en noviembre, el Mundial de Salsa, la Feria de Cali y a finales de octubre tenemos la Feria de Ciudades Inteligentes que estamos organizando con Barcelona.