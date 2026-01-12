“El de la Ruana”: el influencer boyacense que convirtió los likes en ayuda real

Durante una nueva emisión de Primera Hora en Noticias RCN, el director José Manuel Acevedo conversó con el creador de contenido colombiano Julián Pinilla, más conocido como El chico de la ruana, quien se ha convertido en una de las voces digitales más destacadas del país por combinar humor, identidad campesina y proyectos sociales.

Pinilla recordó que su historia comienza en una vereda de Chiquinquirá, en Boyacá: “Un chino berriondo que entendió que no hay nada como ser auténtico y sentirse orgulloso de su tierra”. Con ruana, acento boyacense y humor propio, empezó en redes haciendo monólogos, pero con el tiempo su apuesta cambió: convertir el alcance digital en ayuda real.

De la comedia a la ayuda social

A lo largo de seis años, El de la ruana ha movido a miles de seguidores —entre ellos niños, adultos mayores y familias enteras— a donar y participar en campañas solidarias. “Mi mayor logro es la gente”, aseguró. “Que un niño me diga que ya no compra dulces, sino comida para un perrito, eso ya es una semillita”.

Su contenido también ha impulsado alianzas con empresas para financiar causas rurales. Una de las más significativas fue la construcción de una casa para una familia campesina, proyecto que tardó cinco meses y que él describe como un sueño cumplido: “Alguna vez pensé que era imposible, pero Dios me permitió verlo”.

Reivindicar el campo en 2026

Pinilla defiende orgullosamente su identidad boyacense y campesina, y dice que Colombia debe volver la mirada al campo. “Si vamos a progresar, devuélvase al campo. Allí están nuestras familias y nuestros saberes”. Alertó sobre la pérdida de artesanías y oficios tradicionales que hoy dependen de las últimas generaciones que los practican.

También habló del futuro del país, de la política y del deber de los jóvenes en un año electoral: “Todos estamos involucrados en política, porque eso rige nuestra vida. El próximo presidente debe fijarse en las historias reales de la gente”.

Lo que viene para 2026

Entre sus metas está la creación de un refugio para animales adultos, promover sensibilidad hacia las mascotas en zonas rurales y continuar proyectos de infraestructura social. “Mi idea es seguir mostrando un contenido empático y mostrarle al mundo qué es Colombia: una región rural, diversa y alegre”.

Al final del diálogo, Pinilla dejó un mensaje para los jóvenes: “Sea usted, haga lo que ama y busque el bien. A veces el camino más rápido no es el mejor”.

“Aquí somos hinchas tuyos”, le dijo Acevedo en el cierre, mientras el influencer remató fiel a su estilo: “Deje la mala jeta. Métale berraquera a la vida, que las cosas se van dando con el tiempo”.