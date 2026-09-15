Hermano de Daniel Quintero no aceptó cargos por presuntos hechos de corrupción

En audiencia, Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, decidió no aceptar los cargos que la Fiscalía le imputó días antes por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

De acuerdo con el ente acusador, el hermano del también exsuperintendente de Salud habría sido el cerebro tras el presunto direccionamiento de contratos, a través del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Pese a que su respuesta es la misma a la de otros tres implicados en el mismo escándalo de corrupción, que tampoco aceptaron cargos, la Fiscalía indicó que va a solicitar la medida de aseguramiento en su contra.

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Otros detalles de la audiencia contra Miguel Quintero:

De acuerdo con el ente acusador, en varias reuniones se concertaron las cuotas con las que Miguel Quintero se habría apropiado de más de 2.500 millones de pesos, entre 2020 y 2021, bajo la administración de su hermano.

Sin embargo, la solicitud de la medida de aseguramiento en su contra podría ser aplazada para los próximos días.

Los presuntos hechos de corrupción y lavado de activos en la administración Quintero fueron denunciados por el alcalde Federico Gutiérrez ante el FBI, junto a 666 hallazgos y 13.000 elementos probatorios.

Sin ser funcionario, Miguel Quintero habría ejercido control sobre contratos:

De acuerdo con la Fiscalía, “en el curso de la investigación se conoció que” algunos contratos se realizaron “de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además”, quedaron al descubierto “posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados”.

Sin ser funcionario, Miguel Quintero habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad para “ejercer control sobre la contratación”.

En concreto, “habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados”.