Queda en firme la primera condena por corrupción contra un exfuncionario de la administración Quintero, en Medellín

Juan Alberto Cardona, extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se convirtió en el primer funcionario condenado por corrupción de la administración Quintero, en Medellín.

Un juez dejó en firme la condena de 19 meses en su contra, luego de que confesara ante la Fiscalía haber falsificado 15 documentos privados para desviar recursos de seis contratos suscritos, de 2020 a 2022, entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos de Itagüí.

Debido a que había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía y se convirtió en testigo clave, le otorgaron la libertad condicional. Sin embargo, le fue impuesta la inhabilidad “en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal”.

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Miguel Quintero, hermano del exalcalde, habría integrado la misma red de corrupción:

Como tesorero de Bomberos Itagüí, Cardona habría hecho parte de una red de corrupción que, en la desviación de contratos por 17.000 millones, se habría quedado con un 15% de los recursos.

La audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y presunto integrante de la misma red de corrupción, quedó fijada para la próxima semana.

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“Es una condena ridícula”: Federico Gutiérrez

Tras conocer la condena en contra del extesorero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló en diálogo con la prensa que “es una condena ridícula, realmente, para los que han robado. Pero al menos se condena. Compensará, justamente, la plata que se robó y es testigo contra los ladrones que se robaron a Medellín”.

El mandatario denunció ante el FBI la presunta red de corrupción que habría operado durante la administración Quintero y dejó en manos de las autoridades nombres, 666 hallazgos y 13.000 elementos probatorios.

En las últimas horas, también en Medellín, otros cinco exfuncionarios fueron llamados a juicio por presuntas irregularidades en un contrato para recuperar la malla vial de la capital antioqueña que, en 2023, fue firmado por un valor de 16.000 millones de pesos.