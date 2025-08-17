En Colombia se destina menos del 1% del PIB en inversión para la niñez

El futuro de los menores en el país se encuentra enfrentando un importante obstáculo financiero que ha frenado su desarrollo, según han manifestado diversas organizaciones defensoras de sus derechos.

Mientras tanto, el producto interno bruto (PIB) en el país cerró para el año 2024 con 418.542 millones de dólares. No obstante, solo se invierten 3.414 millones de dólares en la primera infancia lo que significa tan sólo el 0,83% del mismo.

Inversión en la niñez de Colombia

Los líderes han exaltado las políticas de primera infancia ya que otros países de América han llegado a tomarlas como base para crear las suyas. No obstante, los problemas de inversión siguen representando un grave problema que obstaculiza que se lleven a cabo proyectos de suma importancia para las juventudes.

“Colombia tiene unas magníficas políticas de infancia. En el papel estamos muy bien, en lo que no estamos bien es en la inversión presupuestal y en la ejecución del mismo presupuesto”, manifestó Carolina Piñero Ospina, directora ejecutiva Red Papaz.

Según Gloria Bernal, directora del laboratorio de economía de la educación PUJ, se ha creado la política del estado “De cero a siempre” por lo que se han hecho esfuerzos para lograr una atención integral. No obstante, todavía hace falta un cubrimiento total de los niños y niñas del país.

“Los niños y las niñas necesitan alimentación, necesitan cuidado, necesitan protección de todos los temas que tienen que ver con seguridad. Hay que atender el aprendizaje, es el momento de la vida donde los niños y las niñas tienen un cerebro con mayor plasticidad y pueden aprender más”, añadió Piñero.

Cifras a nivel mundial

Según la ONU, UNICEF y CEPAL, el umbral mínimo recomendado para la inversión es del 1,16% del PIB. No obstante, Colombia se ubica muy por debajo de aquella inversión por lo que, desde diferentes frentes, se han hecho importantes llamados a la acción por lo que insisten que la situación de la primera infancia en el país enfrenta una gran desigualdad.