Les habrían cobrado $1’800.000 a turistas para ser regresados de alta mar a tierra firme en Cartagena

Un nuevo caso de cobros excesivos en Cartagena se presentó en las horas más recientes, pues dos turistas afirmaron que fueron retenidos en alta mar mientras se les exigía una alta suma de dinero para volver a tierra firme. Las autoridades se encuentran investigando los hechos.

Cobro excesivo a turistas en Cartagena

Dos turistas mexicanos decidieron dirigirse a la isla de Tierra Bomba por lo que fueron hasta el barrio Bocagrande para pagar por los servicios de una lancha, en $80.000 ida y vuelta, entre otros, para disfrutar mientras se encontraban en el paradisiaco lugar.

Sin embargo, en el instante en el que se dispusieron a regresar a tierra firme, habrían sido retenidos en medio del mar en donde fueron transportados de una embarcación a otra mientras se les exigió pagar la suma de $1’800.000 por demás servicios que, según la declaración de los turistas, no habían consumido.

“Fue una desesperación por no saber si te lanzabas de la lancha, si te iban a golpear porque un chico traía un palo. Pararon la embarcación a mitad de camino y nos dijeron que teníamos que pagarle el millón ochocientos”, manifestaron los turistas.

Uno de los visitantes también aseguró que, en semanas pasadas, fue víctima de una situación de inseguridad en la ciudad de Medellín por lo que el temor entre ambos turistas creció al enfrentarse a dicho escenario.

Pronunciamiento de las autoridades

Según las declaraciones de los visitantes, al llegar a tierra firme se presentaron siete uniformados que adelantaron la investigación para dar con los responsables del hecho. No obstante, hasta el momento no hay mayor información del paradero de los sujetos.

Costos excesivos en Cartagena

Estos casos han abierto una seria discusión sobre la regulación de los servicios que se prestan en las zonas turísticas de la ciudad amurallada. Algunos de estos corresponden a la regulación de los servicios náuticos en la ciudad y la necesidad de reforzar los controles para proteger a los visitantes y turistas.