¿El expresidente Álvaro Uribe irá a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La atención del país está en lo que ocurrirá este viernes 7 de agosto: desde Cali, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia.

La capital vallecaucana acogerá por primera vez la investidura de un jefe de Estado. La ceremonia se realizará en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Invitados confirmados para la ceremonia: expresidentes y presidentes

A nivel internacional, varios presidentes han confirmado su asistencia, como son los casos de Javier Milei, José Antonio Kast y Daniel Noboa. Además, estarán presentes el rey Felipe VI de España, Gianni Infantino y una delegación de Estados Unidos.

Con respecto a los expresidentes de Colombia, se supo que no fueron invitados Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. En cambio, están confirmados Andrés Pastrana e Iván Duque. Además, ha habido dudas en torno a la presencia de Álvaro Uribe Vélez.

Lo cierto es que De la Espriella ya lo invitó a la ceremonia. Frente a esto, el Centro Democrático se pronunció para expresar el agradecimiento del expresidente por el gesto institucional.

Uribe está en duda para ir a la ceremonia

Acto seguido, aseguró que no tiene reserva política y que su asistencia se definirá luego de “ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”. Es decir, no está confirmada ni descartada aún su presencia.

Lo cierto es que, según pudo conocer La FM, el esquema de seguridad del expresidente Uribe es robusto, por lo que se complicaría el traslado a Cali. En materia judicial, aún está en medio del proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, del cual fue absuelto en segunda instancia y el tema está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Con respecto a la seguridad del exmandatario, el ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció: “Se extiende al expresidente Uribe y a todos los expresidentes. Nosotros protegemos a todos los colombianos”.