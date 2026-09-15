VIDEO | Gobernador y alcalde protagonizaron curiosa pelea de boxeo: lo dieron todo en el ring

Por medio de redes sociales, se viralizó el video de una pelea de boxeo que fue protagonizada por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio.

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La pelea en cuestión se dio en la velada Guerra de la Selva, la cual homenajeó a los boxeadores y reactivó la Liga de Boxeo de Caquetá. El evento duró tres horas y media, contando con varios enfrentamientos; pero sin duda el que se llevó los reflectores fue el de ambos mandatarios.

¿Por qué pelearon los mandatarios?

Al alcalde lo presentaron como ‘El fracturador Monsalve’, mientras que al gobernador lo llamaron ‘El gober’. Ante los aplausos de los miles de espectadores, los dos dieron un espectáculo inédito.

Durante más de dos rounds, los mandatarios protagonizaron un combate en el que parecían ser boxeadores profesionales. Al final, se abrazaron en medio de los aplausos y gritos del público. El ganador fue el gobernador, quien se llevó el cinturón; aunque al alcalde también le dieron uno igual.

“Nosotros no somos boxeadores, pero hicimos un esfuerzo para cumplirle esta cita por recuperar la Liga de Boxeo”, estas fueron las palabras de Ruiz a modo de agradecimiento.

¿Habrá revancha?

Posteriormente, le dijeron si quería retar a alguien para defender el título, a lo que respondió: “Al alcalde Luis Trujillo de San Vicente lo necesitamos”.

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“Ustedes me conocen, soy un hombre ganador y que una derrota es tan solo un camino para volver a retar a ‘Lucho’ (al gobernador) y ganarle en la próxima”, esto dijo el alcalde, diciendo que quería revancha. Ruiz le dijo que se apuntaba con fecha estimada a dentro de seis meses.

En diálogo con La FM, el gobernador destacó el trabajo que ha tenido con el alcalde en torno no solo al boxeo y deporte, sino a las demás necesidades de la región.

