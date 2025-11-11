Tren de Zipaquirá: detalles del ambicioso proyecto que busca hacer historia y beneficiar a millones

Se oficializó el convenio de cofinanciación para la construcción del RegioTram del Norte, un sistema ferroeléctrico sostenible que conectará Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá con una inversión total de 15.4 billones de pesos. El proyecto beneficiará a más de dos millones de personas en el centro del país.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, entregó detalles de esta inversión en diálogo con Noticias RCN: “Tenemos una rehabilitación del sistema férreo que va a permitir mejores tiempos en los desplazamientos, una renovación urbana y transformarles la vida a millones de personas”.

Billonaria inversión del Gobierno y Cundinamarca

La financiación contempla que la Nación aportará 12.2 billones de pesos, mientras que Cundinamarca contribuirá con 3.1 billones. Estos recursos se desembolsarán mediante vigencias futuras en un perfil de diez años, con aportes sistemáticos para garantizar el cumplimiento de los montos establecidos.

El sistema contará con 17 estaciones a lo largo de un trazado férreo superior a los 50 kilómetros y transportará aproximadamente 187.000 pasajeros por día. Según el gobernador, el 40% de la demanda va a ser para habitantes de Bogotá.

¿Cómo será el aporte de Bogotá?

Con respecto a la participación de Bogotá, Rey explicó que en su momento fue invitado para ser parte del convenio, pero enfrentó algunas dificultades para consolidar el trámite de expedición de vigencias futuras ordinarias. No obstante, se espera su presencia a corto plazo con la disposición de recursos.

El cronograma de ejecución establece que la estructuración del proceso licitatorio tomará entre seis y ocho meses, con apertura prevista para junio o julio de 2026.

¿Cuándo entraría en operación?

Adicionalmente, el proceso licitatorio durará aproximadamente ocho meses, adjudicándose el proyecto en el primer trimestre de 2027. Posteriormente, habrá dos años de preconstrucción para estudios, diseños, permisos y licenciamientos hasta 2029, seguidos de cinco años de ejecución.

“Entrará en operación en el 2034”, precisó el gobernador, agregando de que se trata de un proyecto ambicioso que incluye pasos elevados, viaductos, subterráneos y una infraestructura que garantice que no haya pasos a nivel en calles con tránsito sobre el corredor férreo, permitiendo llegar al centro en el menor tiempo posible.