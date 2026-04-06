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Así le han seguido el rastro a ‘Papá Pitufo’ desde hace más de un año: ¿Qué han revelado las investigaciones?

El ‘zar del contrabando’ tuvo una red que llegó hasta entidades del Gobierno.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
01:56 p. m.
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Las autoridades han revelado una extensa red de corrupción que involucra al candidato al Senado, Freddy Camilo Gómez Castro, capturado por presuntamente facilitar contactos entre Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el ‘zar del contrabando’, y altos funcionarios del Gobierno.

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La investigación, que se extiende por casi dos años, expone un entramado de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Gómez presuntamente actuó como intermediario entre alias Papá Pitufo y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los tentáculos de ‘Papá Pitufo’ han llegado hasta las entidades

Se cree que desde 2023, estaría manteniendo relaciones sistemáticas con funcionarios. Además de la DNI, el candidato habría establecido contactos con miembros de la Policía Nacional e intentó acercamientos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), incluyendo al entonces director nacional, Luis Carlos Reyes.

El esquema criminal operaba mediante un modelo específico: Gómez Castro recibía un sueldo de alias Papá Pitufo con el objetivo de acercarse a funcionarios públicos. Posteriormente, se coordinaban reuniones presenciales donde se acordaban los sobornos y los términos de colaboración.

Las recientes revelaciones

Frente a estos hechos, la Fiscalía lo imputó formalmente por el delito de tráfico de influencias. Paralelamente, cuatro policías capturados en el operativo enfrentan imputaciones por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

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Las audiencias judiciales han expuesto cómo alias Papá Pitufo, el principal actor del contrabando, habría construido durante años una estructura de protección institucional mediante la corrupción de servidores públicos. Los presuntos acercamientos con la DNI resultan particularmente preocupantes por tratarse de la entidad encargada de la seguridad nacional.

En las últimas horas hubo una preocupante revelación. Jorge Lemus, exdirector del DNI y actual director de la UIAF, tuvo comunicaciones con el abogado de ‘Papá Pitufo’. Esto, en aras de facilitar que se entregara y atender los requerimientos en Colombia. Sin embargo, se abrió la posibilidad de supuestos ofrecimientos.

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